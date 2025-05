Suena un nuevo himno que es con P de Palencia

Carmen Aguado Palencia Lunes, 26 de mayo 2025, 07:08 Comenta Compartir

Un paseo en bicicleta durante el caluroso mes de agosto pasado dio como resultado hace unos meses la creación de un nuevo himno para Palencia. Eso sí, no oficial, ya que su intérprete, el músico Carmelo Ruiz consideraba necesario que la población palentina pudiese disponer de una nueva letra, renovada y acorde a la actualidad. Una composición que coincide con la celebración del centenario del himno oficial de Palencia.

«En ese momento no tenía nada, pero me fue viniendo a la cabeza la melodía y lo fui apuntando en el móvil. Luego ya lo di forma con los instrumentos y la letra. Habla de la provincia, de todo lo que la caracteriza, y la he hecho porque había una necesidad brutal de crear algo así. No hay una identidad ni una canción y cualquier letra que saques fuera de nuestras fronteras se puede confundir con la ciudad de Valencia», explica el músico Carmelo Ruiz.

Aunque en ningún momento quiere sustituir el oficial que se encuentra de celebración, Ruiz hace hincapié en la necesidad que hay de que se renueve esta letra y, por ello, no ha dudado en registrar esta nueva versión que ya ha podido cantar a su círculo más cercano de familia y amigos, aunque todavía no ha tenido ocasión de hacerlo frente al público ni en ningún acto en el que hayan asistido representantes locales o provinciales.

'Es con P de Palencia, es con P', así empieza una letra que desde el principio reivindica la consonante de la provincia, la más característica y la que acompaña a esa frase tan típica nuestra: 'de Palencia, con P'. «La idea es que la gente pueda cantarlo porque desde 'por el Río Carrión bajaba un submarino' no hay nada parecido», sostiene Ruiz.

'Es orgullo de mi tierra, sus costumbres, su belleza. Es con P, es con P, es con P de Palencia, es con P. Es su peña y sus riberas, son sus campos y su vega. Es con P de porque, es con P para ser. Ella es más maravilla, por su gente palentina'.

