Rosas artesanales y un botijo para acompañar a la Virgen La peña La Botijada, la más antigua, se prepara para portar a la patrona por cuarta vez en las fiestas de Dueñas, consciente de que hasta dentro de otros 43 años no lo volverá a hacer

Pñistas de La Botijada preparan los adornos con los que agasajarán a la Virgen de Onecha.

Por cuarta vez en sus 62 años de historia, la Peña La Botijada, la más antigua de Dueñas, tendrá el honor de portar a la Virgen de Onecha durante la procesión cívico-religiosa que da inicio a las Fiestas Botijeras 2025, la celebración más importante del verano en el municipio. Estas fiestas, que combinan tradición religiosa con actividades populares como encierros, desfiles de peñas y verbenas, atraen cada año a vecinos de toda la provincia y a visitantes de otras localidades.

«Lo haremos con el mismo respeto de la primera vez, de quien sabe que no lleva solo una imagen, sino todo el amor de un pueblo», explican varios de los miembros de La Botijada, como Geñina Rioja, Franky Rioja, Aurora Fraile, José Luis Onecha o Ana María Peña, reflejando el sentimiento que ha guiado los tres meses de trabajo intenso para preparar este homenaje.

Más de una quincena de integrantes han participado en la elaboración de un cartel de rosas hechas a mano, que incluye un botijo rojo formado con las flores, uno de los iconos del pueblo y el símbolo principal de la peña. Cada detalle ha sido cuidado con mimo, para transmitir un mensaje de unidad, respeto y orgullo hacia las demás peñas y hacia el municipio.

Muchos de los miembros recuerdan con cariño haber portado la Virgen en años anteriores, pero son conscientes de que, con el aumento del número de peñas en la actualidad, es muy difícil que vuelvan a tener este privilegio. «Este año es muy especial, casi único. Queremos que cada detalle refleje el respeto y la devoción que sentimos», comentan.

Son 43 peñas registradas en el municipio, esperando en orden para que cada edición de las Fiestas Botijeras, por lo que tendrían que esperar otros cuarenta y tres años para disfrutar de portar a La Virgen de Onecha.

La Peña La Botijada cuenta con aproximadamente cuarenta miembros, que se encargan de coordinar todas las actividades de la peña. Este año, además de portar la Virgen, tendrán el honor de dar el pregón de fiestas desde el Ayuntamiento, un acto que da la bienvenida a vecinos y visitantes y marca el inicio oficial del programa festivo. «Nuestro deseo en el pregón es transmitir el espíritu de las fiestas, agradecer la enorme participación y el cariño que sentimos por Dueñas».

Las Fiestas Botijeras 2025 comienzan este viernes 22 de agosto y se prolongarán hasta el lunes 25. Durante estos cuatro días, este municipio de la provincia de Palencia se llenará de música, desfiles, encierros y actividades para todas las edades, combinando la tradición taurina y la devoción religiosa con la celebración popular. Este año, además de La Botijada, otras peñas históricas celebran aniversarios significativos. El Trillo y El Yugo cumplen 50 años, mientras que la peña Carpe Diem celebra 20 años de historia dentro de las fiestas, consolidando la continuidad generacional.

La procesión recorre las principales calles de Dueñas hasta llegar al Ojo de la Virgen, desde donde la imagen presidirá los cuatro días de festejos. Para los integrantes de La Botijada, portar la Virgen es una experiencia emocional y única, que combina la tradición religiosa con la fiesta popular. «Es un momento en el que sientes que todo el pueblo está contigo, que cada aplauso y cada mirada son un reconocimiento a lo que hacemos».

El resultado será un homenaje que combina arte, historia y devoción, y que espera recibir una respuesta entusiasta de todo el municipio. Las rosas y el botijo rojo serán más que un adorno, serán el símbolo del amor, respeto y dedicación que los peñistas sienten por la Virgen y por Dueñas. Este año, La Botijada recuerda a todos que las Fiestas Botijeras son mucho más que música y encierros, son la expresión de la identidad y el alma de un pueblo que mantiene viva su tradición generación tras generación.

