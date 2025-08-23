Al rescate del autómata

La organista Verónica Jiménez, que ha restaurado el reproductor, lo prueba antes del concierto, este viernes en Abarca.

Jose Rojo Palencia Sábado, 23 de agosto 2025, 08:21 Comenta Compartir

La Asociación Musical Amigos de los Clásicos, fundada en Palencia en 1993 bajo la tutela de Álvaro Rubén García Arroyo, y la Fundación Francis Chapelet, impulsada en 2010 en Abarca de Campos por el organista francés que le da nombre y por el ingeniero urbanista madrileño Luis Arranz –presidente y vicepresidente de esta entidad privada, respectivamente–, no se habían planteado organizar la edición de 2025 del Festival Internacional de Música de Abarca de Campos (FIMAC), un certamen que se estrenó modestamente, con cuatro conciertos, en 1996 y cuya segunda edición se retrasó diez años, aunque con una programación ampliada que, más tarde, volvió a reducirse. Y, a pesar de las cancelaciones del evento en 2020, 2021 y 2024, la organización del mismo decidió, finalmente, abordar la octava entrega, la del presente año.

La edición de 2025 del FIMAC, en la que también han colaborado el Ayuntamiento de Abarca y la Diputación de Palencia, arrancó el pasado sábado 16 en el auditorio de Abarca –puesto en marcha por la Fundación Francis Chapelet en 2012– con el concierto inaugural de música de ópera y zarzuela protagonizado por el tenor Marcelo Solís y el pianista Ángel Onieva.

Dos días más tarde, se colocó al frente del órgano el francés Uriel Valadeau (Gironda, 1980) para ofrecer un cine-concierto bajo el título 'Aurore', ('Amanecer'), película romántica estadounidense de 1927 dirigida por el alemán de F. W. Murnau.

La tercera cita con este festival internacional de música tuvo lugar este pasasdo miércoles 20 de agosto con el recital del Trío Tonalli (piano, oboe y fagot), una formación surgida del Musekene (Centro Superior de Música del País Vasco) de San Sebastián e integrada por Ana Teresa Sanz, Salvador Ruiz y Telmo Carvajal.

El cuarto concierto contó este jueves con la presencia del músico y compositor Xavier de Acosta (órgano) y la clausura del Festival Internacional de Música de Abarca, ha corrido este viernes a cargo del saxofonista segoviano Miguel Ángel Pastor y la organista venezolana Verónica Jiménez. Pastor ha inaugurado el recital tocando al órgano distintas piezas de Weckmann, Correa de Arauxo, Antonio Martín y Coll, Zipoli y Bach. Acto seguido, el segoviano se armó con un saxofón y Verónica Jiménez le tomará el testigo al frente del órgano para maridar, entre ambos, melodías de Jean Baptiste Loeillet, Saint-Säens y Frecobaldi. Y, como postre, la organista venezolana en solitario pondrá el punto y final a esta cita veraniega al son de Aguilera de Heredia, William Byrd, Antonio Valente y José Ximénez.

«La programación de la octava edición del FIMAC ha sido variada y de un nivel acorde al que estamos programando últimamente y hemos podido vivir jornadas de música muy intensas, con dos llenos hasta la bandera, por lo que la acogida del público ha sido muy positiva», apostilla el presidente de la Asociación Amigos de los Clásicos, quien destaca, también, las recientes intervenciones en los dos pianos de la fundación. Un éxito con el que se alberga la esperanza de que este festival de música internacional de Tierra de Campos prosiga en el tiempo y de que en su continuidad se involucren instituciones públicas o privadas para consolidarlo porque, sin duda, el medio rural precisa de cultura permanente y de calidad para su revitalización.

El concierto de despedida de la octava edición del FIMAC compartió protagonismo este viernes con la presentación oficial del rescate del 'autómata' de la Fundación Francis Chapelet, un reproductor automático, único en Castilla y León, que se adapta al órgano napolitano, datado en 1711, que atesora esta institución musical y que permitirá escuchar grabaciones previamente registradas por algunos de los intérpretes que se acercan a la Villa de la Música, como así se apoda a Abarca de Campos.

«Este sistema automático permite que el órgano real suene sin necesidad de un intérprete, a través de un mecanismo que hace descender las teclas siguiendo una serie de señales, de forma similar a las antiguas pianolas», explica la organista venezolana Verónica Jiménez, responsable de su recuperación en Palencia.

El 'autómata' fue concebido en la década de los noventa para el órgano de la iglesia de Abarca de Campos, considerado uno de los mejores de la comunidad autónoma, y, tradicionalmente, también se utilizaba en el aludido órgano napolitano.

Con el paso del tiempo, la tecnología empleada en su grabación y reproducción quedó obsoleta hasta que dejó de funcionar, pero con la intervención de Verónica Jiménez, que, además de organista, es ingeniera electricista, el sistema ha sido modernizado. «Ahora, permite grabar y reproducir desde un teléfono móvil o un ordenador, conservando íntegramente sus componentes originales», explica Jiménez.

Comenta Reporta un error