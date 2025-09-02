Un puente entre Palencia y Bourges a través del arte El claustro de la Catedral acoge la muestra de Thieldon, protagonizada por seis obras del pintor francés Delphy, que refuerza la unión y el hermanamiento de ambas localidades

Esther Bengoechea Martes, 2 de septiembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

Una treintena de obras de arte, entre pintura, escultura y fotografía, se exponen en el claustro de la Catedral de Palencia de la mano de Thieldon y hasta el próximo 30 de octubre. La muestra, que es el resultado del hermanamiento entre Palencia y la ciudad francesa de Bourges, es una unión entre las dos localidades que comenzó el año pasado. Bajo el título 'Bourges&Palencia 2025', la seo de San Antolín vuelve a abrirse al público, a los vecinos palentinos y visitantes. «Estamos muy contentos porque Palencia está hermanada con Bourges y en el 2028 va a ser la ciudad europea del arte. Entonces queremos que Palencia esté allí representada y si es por Thieldon, pues muchísimo mejor», afirmaba este lunes durante la inauguración de la muestra la presidenta de la asociación cultural, Marian López, quien agradeció a la Diócesis de Palencia la oportunidad de volver a exponer en un «espacio tan maravilloso» como el claustro catedralicio.

La colaboración entre Bourges y Palencia comenzó el año pasado, cuando Thieldon expuso alguna creación en la localidad francesa. En esta ocasión, el artista invitado es Gilles Dinety 'Delpy', que expone seis obras suyas con temática de naturaleza, flores y plantas, en la muestra de Thieldon. El resto de obras que completan la exposición hasta las 28 totales son de los propios miembros de la entidad, como Antonio Capel, la propia Marian López, Quirce, Josema Montes, Paula Bahillo, Patricia Paz, Begoña Elorduy o Alejandro Pérez García, con una fotografía única de la entrada a la Catedral. Por su parte, las cinco creaciones de escultura, situadas en el centro de la exposición, son de Carlos Mediavilla.

La inauguración contó con los miembros de Thieldon, con el propio artista francés Delphy y con Lydie Botquin, presidenta de la Asociación Franco-Alemana, que organizó la exposición de 2024 en Bourges y que contó con presencia palentina. «El trato que tuvimos allí fue espectacular, y nosotros queríamos devolverles ese trato, por eso les invitamos a que vinieran», afirmó, por su parte, Carlos Mediavilla.

Una Catedral que irradia cultura, no solo del pasado, sino también del futuro. Ese fue el mensaje de este lunes de la Diocésis de Palencia, de la mano de su delegado de patrimonio, José Luis Calvo. «Siempre mirando hacia el futuro y proyectando desde esta seo o desde Bourges, una Catedral del siglo XXI, del futuro», explicó Calvo, destacando una unión de dos países, como España y Francia, de los ciudades (Palencia y Bourges) y también de ambas catedrales.

«Queremos llenar el claustro de arte, que es llenarla de futuro. Hay que recordar a la sociedad palentina que nuestra catedral sigue con puertas abiertas, que es un templo abierto», añadió Calvo. La muestra aúna pintura, escultura y fotografía, pero también une naturaleza, la propia catedral de Palencia, retratos o monumentos.

Comenta Reporta un error