El presidente de Cecale advierte en Palencia de que los impuestos a empresas frenan el empleo

Desánimo y decepción entre los empresarios ante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. «La contención del déficit público que conllevan estas cuentas no es lo más acertado, perderemos competitividad porque el 70% de los impuestos recaerán en las empresas de este país», ha dicho el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León CECALE, Santiago Aparicio, en la reunión de las patronales de la región celebrada este martes en Palencia. Aparicio ha asegurado que la tasa de desempleo no puede disminuir en Castilla y León mientras se mantengan impuestos «excesivamente altos» que frenan la inversión empresarial y la creación de empleo.

Aparicio ha valorado los últimos datos de la EPA que sitúan a Castilla y León, con una tasa de desempleo del 11,21%, como la comunidad española en la que menos ha disminuido el paro en el último trimestre. Aparicio ha asegurado que esta situación es una consecuencia «clara» de la falta de inversiones, que no propician la creación de empleo y que son causa del alto nivel impositivo que hay en Castilla y León. «Se están deslocalizando empresas en Castilla y León por el tema impositivo. No se invierte y no se crea empleo por el tema impositivo, es algo clarísimo», ha asegurado, subrayando la «preocupación» de los empresarios por esta situación, más preocupante si cabe en el caso de Palencia, según ha apuntado el presidente de la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales CPOE, José Ignacio Carrasco, que ha ofrecido el dato de un millar de industrias que han desaparecido en la última década.

Al respecto, el presidente de CECALE ha insistido en que «los impuestos son excesivamente altos en Castilla y León» por lo que las empresas deciden invertir en las comunidades donde los impuestos son «más favorables, porque hay una serie de impuestos, como es el de sucesiones o el de patrimonio, que en Madrid están exentos de pago y aún así tiene una tasa de recaudación fiscal alta con impuestos mucho más bajos», ha señalado Aparicio.

El presidente de Cecale considera que el impuesto de sucesión es «penalizar el doble o el triple el nivel impositivo de los ciudadanos en Castilla y León» además de grabar algo que ya se está «cobrando constantemente a lo largo de todo el año» y lo que se está haciendo es diferencias entre «ciudadanos de primera, segunda, tercera y cuarta» en comparación con habitantes de otras comunidades autónomas que no tienen estos impuestos.

«Pedimos una armonización fiscal en España porque somos todos iguales ante la ley y ante la Constitución y este tipo de impuestos »penalizan doblemente« a Castilla y León y crea »ciudadanos de segunda y de tercera« en función de la comunidad en la que se viva, por lo que ha incidido en la necesidad de »una armonización fiscal en España«.