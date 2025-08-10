Lantadilla retrocede en el tiempo hasta la batalla de 1068 La localidad volvió a revivir el enfrentamiento entre Sancho II y Alfonso VI en una jornada que combinó mercado, pasado y música folk

Las calles de Lantadilla volvieron este domingo a vestirse de historia para retroceder casi mil años y rememorar la célebre Batalla de Llantada, acontecida en 1068 entre los hermanos Sancho II de Castilla y Alfonso VI de León. Una jornada que, como marca la tradición, se celebró el domingo anterior a la festividad de la Asunción, y que congregó a vecinos y visitantes en torno a un variado programa que combinó actos solemnes, recreaciones, música y buen ambiente.

La amplia lista de actividades arrancó a media mañana con la misa solemne y la tradicional ofrenda floral en la ermita de Lantada. Poco después, el bullicio se trasladó a la Plaza Mayor, donde el mercado de alimentos y artesanía atrajo a vecinos y visitantes con quesos, embutidos, miel, cerámica y cuero trabajados a mano. Frente a la iglesia, los arqueros de Aguilarco dieron una demostración de tiro con arco que volvió a repetirse por la tarde, dando oportunidad a vecinos y visitantes a disfrutar de esta vistosa actividad.

El ambiente festivo se mezcló con el misterio en el taller de magia y juegos populares, donde tanto pequeños como mayores compartieron trucos y risas. Pero el plato fuerte llegó a las 19 horas, cuando la Iglesia se convirtió en escenario de la recreación histórica El Concilio y la Batalla de Llantada. El público, abarrotando bancos y pasillos, siguió con atención los cinco actos que recorrieron los prolegómenos y el desarrollo de la contienda.

En el Acto I, los Reyes de León debatieron sobre su testamento, sentando las bases de futuros conflictos. En el Acto II, se escenificó la inauguración de la Colegiata de San Isidoro de León y la solemne lectura del testamento ante la Curia Regia, mientras que en el tercero se trasladó a los asistentes al propio Concilio de Llantada, explicando por qué este lugar fue escenario del choque. En el Acto IV, se desgranaron las tensiones políticas y militares, así como los preparativos de la batalla en las orillas del río Pisuerga. Finalmente, el último representó el fragor de la batalla de 1068, con guerreros y el estrépito de las armas evocando la intensidad de aquel día. Todo ello bien conducido con una narrativa cuidada y la actuación de varios vecinos de la localidad.

Tras la historia, el color volvió a inundar las calles con el desfile medieval desde la iglesia, con mayores y pequeños desfilando de la mano por las diferentes calles del municipio. La procesión estuvo seguida de bailes tradicionales que hicieron vibrar la plaza. La cena medieval reunió a comensales entre viandas, jarras de bebida y música en directo, preludio del concierto folk de Vedra, que cerró la parte musical antes del bingo y la queimada final, para ponerle el broche final a una edición de la festividad.

Con cada edición, Lantadilla no solo recuerda un hecho histórico, sino que lo convierte en experiencia viva, en un viaje sensorial que conecta pasado y presente. La Batalla de Llantada, más que un episodio bélico, se ha transformado en una cita ineludible para quienes buscan cultura, historia y fiesta en un mismo día.

