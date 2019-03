Ingresa en aislamiento en la cárcel de Dueñas el preso que apuñaló a un funcionario en Soto del Real Funcionarios de Dueñas, concentrados esta mañana a las puertas de la cárcel. / El Norte Los funcionarios se han concentrado como protesta por las continuas agresiones que sufren EL NORTE Palencia Miércoles, 20 marzo 2019, 13:59

El interno que propinó tres puñaladas el pasado lunes a un funcionario del centro de Soto del Real ha ingresado en el módulo de aislamiento del centro penitenciario La Moraleja de Dueñas en la mañana de este miércoles. Este nuevo incidente ha llevado a los funcionarios de la prisión palentina a concentrarse a las puertas, cansados de sufrir constantes agresiones.

Desde Acaip manifiestan que los trabajadores agredidos no reciben ningún tipo de apoyo legal, ni jurídico ni psicológico por parte de la Administración que, en muchas ocasiones, incluso trata de presionar para que las agresiones que se sufren no sean declaradas y así no se incremente la estadística.

Según Acaip, estas agresiones son cada vez más frecuentes consecuencia del aumento de violencia debido a «la escasez de personal, al envejecimiento de las plantillas y a la sensación de impunidad» que sienten los internos al ser prácticamente nulas las consecuencias penales y regimentales por estas conductas ya que la Administración sigue mostrando una total falta de diligencia a la hora de reconocer el carácter de agente de autoridad a los trabajadores penitenciarios en el ejercicio de sus competencias, según destaca el sindicato en un comunicado.