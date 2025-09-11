El homenaje de Palencia a un ejemplo de lucha, valores y tesón El árbitro David García de la Loma, fallecido con 31 años en marzo de este año como consecuencia de un cáncer, es homenajeado con una placa en el paseo de la fama de la Calle Mayor

Esther Bengoechea Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Lágrimas y aplausos se mezclaron este jueves en el homenaje al árbitro palentino David García de la Loma, quien dejó huella en el mundo del deporte, del arbitraje, y también en su ciudad, donde ahora goza también de una placa que siempre le recordará. «Es un camino que comenzamos y que vemos que hoy por fin se culmina y que vemos que después de tantos homenajes en distintas instituciones, pues al final llega el más importante, en su ciudad, rodeado de su gente, de sus amigos y de su familia, pues para nosotros es un día muy bonito», reconocía su hermano Sergio entre lágrimas.

No se escogió un día cualquiera para inaugurar y mostrar su placa en la Calle Mayor. No era un jueves cualquiera, ni un día cogido al azar. Era el 11 de septiembre por un motivo de peso, por lograr un homenaje completo. «Elegimos esta fecha porque mi hermano debutó el 11 de septiembre en Segunda RFEF. Después de pasar su primer bache con la enfermedad, nos parecía que hoy tenía que ser el día para tener siempre en la memoria a nuestro hermano», aseveró Sergio. Aquel día dirigió el encuentro entre el Atlético de Madrid B y el CD Don Benito en el Cerro del Espino.

David García de la Loma falleció el pasado 5 de marzo, a los 31 años, como consecuencia de un cáncer. Fue un ejemplo de lucha y de tesón, de positivismo y de valores, capaz de volver a arbitrar después de haber sufrido la amputación de su brazo derecho, la primera vez que sufrió la enfermedad.

«Agradezco a todos los amigos que han venido hoy a acompañarnos y a rendir este pequeño homenaje a David y también a todas las instituciones deportivas que desde el primer momento dieron el ok, tanto a nivel de la Federación Española, de la Federación de Castilla y León de Fútbol, tanto a nivel de la Delegación Provincial de Fútbol de Palencia, que nos acompañan y agradecerles que le den esa importancia también con su representación», continuó su hermano, sobre la presencia de Francisco Soto (presidente del Comité Técnico Arbitral de la Federación de Fútbol), Marcelino Maté (presidente de la Federación de Castilla y León), junto con otros representantes regionales y provinciales.

Su madre, María Dolores, también quiso dar las gracias a todas las personas que asistieron al homenaje, que llenaron de cariño de calor el primer tramo de la Calle Mayor. «Gracias de toda la familia, gracias por el apoyo, por la compañía y por este recibimiento de todo el mundo y de conocer y ver cómo era mi hijo», afirmó, emocionada por la ovación y el homenaje.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, resaltó que el espacio reservado para David García de la Loma en este denominado paseo de la fama (estrenado por la atleta Marta García y que cuenta actualmente con dos baldosas) es por dos motivos, por llegar alto en su carrera profesional llevando siempre el nombre de Palencia y por sus valores. «David representaba unos valores intrínsecos, no solo a lo que representó como persona, sino a la profesión que ejercía», recalcó. «Los valores de sacrificio, de esfuerzo, de justicia, de equidad, que representa el mundo arbitral y que representa alguien que se dedica a esa profesión, van a quedar plasmados para siempre en nuestro paseo principal en la calle Mayor de Palencia», concluyó.