Las acrobacias de los clásicos de Disney en Palencia El circo Gottani ofrece este sábado el último pase de un espectáculo de cuento y musical con vistosos números protagonizados por más de una decena de artistas

Carmen Aguado Palencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:57 Comenta Compartir

«Bienvenidos al circo de los cuentos. Hoy viajaremos por los que todos conocemos y disfrutaremos de su magia». Así arranca cada tarde la función del Circo Gottani con su espectáculo 'El circo de los cuentos', que permanecerá en Palencia hasta el sábado con una única sesión diaria a las ocho de la tarde, dentro de las Fiestas de San Antolín.

Bajo la gran carpa, alrededor de un centenar de localidades esperan cada día a un público de Palencia deseoso de regresar a la infancia y dejarse envolver por la fantasía de los clásicos de Disney. Son historias con las que crecieron los niños de los noventa y que hoy siguen descubriendo las nuevas generaciones. Desde su creación a comienzos del siglo XX, Disney forma parte de la cultura popular y ha trascendido todas las generaciones.

Entre el olor de las palomitas y algodón de azúcar, casi una decena de artistas circenses comienzan intercalando los diferentes números musicales con los acrobáticos. La banda sonora de La Bella y la Bestia es la encargada de abrir el espectáculo interpretando una de sus canciones más populares. Es entonces cuando los niños y, también sus padres, se sumergen en una función de dos horas de duración.

Después, la jovencísima acróbata Kira se coloca en medio del escenario para realizar un número en el a ire sobre un espiral con el que se eleva varios metros causando una gran impresión entre los asistentes que no pierden detalle. Tras ella, Keisha aparece suspendida de un gran diamante y, tras volar sobre el escenario, cae al vacío girando como una peonza solo sujeta por un arnés que le ata los pies.

Princesas Disney

Los aplausos de los asistentes dan paso a una segunda actuación, la de la princesa Elsa. La reina de las nieves, ataviada con su característico vestido azul y su enorme trenza rubia, canta 'Libre soy' antes de que el muñeco de nieve salga a escena para bailar con ella mientras los espectadores corean sin parar «Libre soy, el viento me abrazará. No me verán llorar, firme así, me quedo aquí», una de las letras más exitosas de los últimos años para Disney.

Tras Elsa, dos números más entre los que destaca una equilibrista realizando vuelos sobre una larga cuerda roja antes de los protagonistas de la película Coco, quienes interpretan 'La Llorona'. Las palmas, al ritmo de la guitarra de Miguel, irrumpen al mismo tiempo que suena la canción central 'Un poco loco'. Tras este momento, las hermanas Gottani toman el protagonismo sobre una plataforma metálica e impresionando con la dificultad de los ejercicios que llevan a cabo en pareja.

Basta echar un vistazo a las gradas para poder ver la emoción de los más pequeños observando el show. El silencio invade la lona ya que nadie se quiere perder lo que sucede sobre las tablas. Tras una hora ininterrumpida, una voz por megafonía anuncia el descanso de la primera parte, momento en el que muchos padres aprovechan para reponer comida y bebida en los puestos que se encuentran en la entrada para después seguir viviendo la magia de Disney.

Comenta Reporta un error