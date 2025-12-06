Exquisiteces de recetas centenarias y dulces de clausura en Palencia Seis conventos de la capital y la provincia ofrecen sus productos artesanales a los palentinos en el Seminario Mayor hasta este domingo en una feria que alcanza su novena edición

Esther Bengoechea Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:40 Comenta Compartir

Entre lazos rojos de Pascua, luces de colores y espumillón brillante se pueden encontrar almendrados, ciegas, bombones, polvorones, mazapanes, tejas de almendra, turrones y hasta panetones. Un año más y ya van nueve (solo se suspendió en 2020 por la pandemia) se celebra 'Dulzura en Clausura', una feria muy especial donde conventos y monasterios de Vida Contemplativa salen a la calle, concretamente al Seminario Mayor, para mostrar sus productos, para acercar sus exquisiteces a los palentinos.

«También voy a comprar aquí», comentaba una mujer, que transitaba de puesto en puesto cogiendo dulces y conversando con las hermanas. Un total de seis conventos de la Diócesis de Palencia (Brígidas de Paredes de Nava; Dominicas de Palencia; Clarisas de Carrión, de Calabazanos y de Astudillo; y Carmelitas de Carrión) participan en esta nueva cita, que estará abierta hasta este domingo de 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas.

«Para nosotras es muy importante esta actividad porque nos ayuda económicamente, así que esperamos que haya mucha gente», explica sor Inés, de las Brígidas de Paredes de Nava. Suele ser una cita a la que los palentinos no fallan porque estos dulces son recetas muchas veces centenarias, de primera calidad y elaborados con mimo por las monjas de clausura. «Se valora mucho los dulces que hacemos nosotras mismas. Siempre tenemos clientes fijos que acuden a comprarlos a Paredes, pero estos días son los que más vendemos», asegura. Lo más demandado de su puesto siguen siendo los canutillos rellenos de crema y últimamente también está gustando mucho las pastas de almendra Flor de Santa Brígida, que solo tiene azúcar, nata y almendras.

Esta actividad la ideó el obispo Manuel Herrero en 2016. El objetivo era claro, que las monjas de clausura mostrasen estos productos a los palentinos y así, también, ayudar a su venta, su principal medio de subsistencia y su fuente de ingresos. «Es una ocasión única para acercarnos, para dar más visibilidad a nuestros productos y para llegar a la gente que no se acerca a nuestra tienda», argumenta sor María de Jesús, priora del Monasterio Dominicas (Nuestra Señora de la Piedad). Y no solo eso, para ellas también es tiempo de unión. «Nos sirve para convivir las hermanas, que el resto del año no nos vemos. Gracias a esto nos hemos conocido más y nos ayudamos unas a otras», reconoce.

«Esta feria nos sirve para convivir las hermanas, el resto del año no nos vemos», afirma la priora de Dominicas

Recuerda a los clientes que es todo natural y hecho por ellas. «Estos días previos a la Navidad es cuando más se vende y, sobre todo, el turrón de chocolate con almendras», añade. También lo elaboran con avellanas y, desde hace unos años, han añadido el sin azúcar, para las personas celíacas. «Los mazapanes también gustan mucho y los trufones, que son bombones gigantes rellenos con chocolate afrutado», continúa.

Sus dulces –los del Monasterio de las Dominicas– han recibido recientemente un solete por la guía gastronómica Repsol, que ha premiado 27 conventos de España (7 de ellos de Castilla y León) por su labor artesanal de productos navideños.

Reporta un error