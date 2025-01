El arte urbano es una manifestación callejera con la que sus autores plasman sentimientos, emociones, protestas, reivindicaciones culturales o políticas y proyectos creativos en espacios públicos y edificios en forma de ilustraciones figurativas o abstractas, mensajes escritos y otras intervenciones pictóricas utilizando diversas técnicas. Manuel ... García Juan (Palazuelo de Órbigo, León, 1992), residente en la capital leonesa, es un claro exponente de esta expresión artística, en la que se inició hace veinte años, y uno de sus trabajos se ha aupado al listado de los 16 nominados españoles al premio al mejor mural del mundo 2024, un galardón al que concurren las propuestas de cincuenta grafiteros procedentes de distintos países y que organiza la plataforma Street Art Cities con el fin de dar visibilidad a la creatividad, al talento y al impacto cultural del arte urbano. 'Manolillo', como también se le conoce en el ámbito profesional, compite en esta final con el mural que ha estampado en la fachada de un edificio de viviendas de diez plantas ubicado en Guardo, al que ha titulado 'Santín y Draculina' y en el que están retratados sus dos gatos, Billy y Ganja, respectivamente, que encarnan la dualidad del bien y del mal. El veredicto de esta convocatoria, que establece tres categorías de premios, se hará público este viernes.

–¿Qué sintió cuando comprobó que su nombre aparecía entre los 50 nominados del mundo a los Oscars del grafiti?

–En el concurso Street Art Cities salí nominado al ser seleccionado en tercer lugar en el mes de octubre del año pasado ya que, al quedar en ese puesto, el mural pasó directamente a la fase final. Entrar en el listado de los 50 mejores murales del mundo es ya un premio y, si finalmente lo ganara, me consagraría como artista urbano.

–¿Se ve ganador?

–La ilusión y la esperanza nunca se pierden… En estos premios hay muchísimo nivel artístico porque, aparte de los votos del público, hay un grupo de expertos que emite su veredicto.

–Sorprende que tres murales de Castilla y León compitan a este galardón: uno, en la capital burgalesa, que está firmado por el argentino Guido Palmadessa; otro, en la localidad leonesa de La Bañeza, del catalán Uri KTHR, y en Guardo, el suyo...

–A mí no me sorprende tanto porque en España hay un gran nivel de muralismo y tenemos muy buena cantera, aunque he de reconocer que es un orgullo que nuestra comunidad participe en una convocatoria mundial de arte urbano con tres nominaciones. Y, aunque no lo he comprobado, creo que soy el único muralista de nuestra región que ha llegado a esta final.

–¿Cómo se gestó el mural 'Santín y Draculina' y qué destacaría del mismo?

–El mural se gestó en el mes septiembre del año pasado en el marco del Pispajos Urban Fest y cuando vi el edificio donde lo pinté, cuya fachada está dividida en dos, supe que era el idóneo para retratar en ella a dos gatos confrontados. De este mural destacaría la gracia al ver a dos gatitos enfrentados, uno como ángel y otro como demonio, y también subrayaría su complejidad, ya que mide 22 metros de altura y me resultó muy difícil sacar las perspectivas y el color. Un trabajo duro al que dediqué tres semanas, pero, al mismo tiempo, muy satisfactorio y, más aún, al ser seleccionado para optar al mejor mural del mundo.

–Guardo es un municipio amigo del grafiti. Cuenta con más de 80 diseminados por toda la localidad...

–Guardo es uno de los municipios de Palencia que apuestan por el arte urbano y eso se debe al festival Pispajos Urbanos, que se lleva organizando desde hace catorce años. Estas iniciativas brindan a los artistas la oportunidad de expresarse y, también, libertad a su creatividad.

–¿Cuántos murales ha firmado en el territorio palentino?

–En Guardo también tengo otro trabajo: 'Chollo, el jilguero', que hice en 2023. También firmo la fachada exterior de la piscina de Villada, el mural del silo de Frechilla y he hecho algún otro en pueblos cercanos a Villada.

–¿Cuándo y por qué decidió expresarse a través de esta manifestación callejera?

­–Yo estudié Bachillerato de Arte en la Escuela de Arte de León y, luego, hice el módulo superior de grabado y estampación. En 2005 empecé a hacer grafitis por las calles y seis años más tarde me hice autónomo porque empezaron a hacerme encargos, y hasta hoy.

–¿Cómo definiría su estilo grafitero?

–Prefiero muralista a grafitero, porque el grafiti aún tiene connotaciones delictivas, ilegales; muralista suena más a profesional. Y, en cuanto a mi estilo, prefiero que lo definan las personas que aprecian tu obra. Después de llevar tantos años en esto, espero que haya gente que reconozca de inmediato mis trabajos cuando los vean por primera vez por los detalles de mi forma de pintar. De mí dicen que una característica que definen mis murales es la expresión de los ojos tanto en los retratos de animales como en los de personas.

–¿Cuesta vivir exclusivamente del arte urbano?

–Sí, pero la gente cada vez valora más los murales, aunque todavía queda mucho trecho para que un mural sea considerado una obra de arte. No obstante, tanto los murales como los grafitis siguen estando en auge.

–¿Considera a Banski un genio o una estafa?

–Sin duda, un genio. Hace grafitis, es decir, sus murales no han sido autorizados. Yo he averiguado que Banski no es una sola persona, sino una asociación, un grupo de artistas que se turnan porque sería imposible que una persona pueda viajar en un espacio corto de tiempo de un país a otro para ejecutar un grafiti.