Homenaje en Palencia a las personas anónimas que ayudan a los que lo necesitan

Cordones verdes, del mimso color que los lazos en la solapa y que los chalecos de los voluntarios. Son esas personas anónimas que sonríen cuando alguien lo necesita, que acompañan, que dan la mano o simplemente aliento. Este viernes se conmemora el Día Mundial del Voluntariado y la Asociación del Cáncer de Palencia ha querido salir a la calle para poner nombres y homenajear a las personas que ofrecen su tiempo y su hombro a los demás.

«Los voluntarios son un motor importantísimo para poder llevar a cabo miles de actividades», afirmó la presidenta de la entidad palentina, Rosa Andrés, que lleva siendo voluntaria en distintas entidades desde los 18 años. «Hemos querido dar visibilidad a los voluntarios, darles la importancia que tienen y seguir añadiendo más voluntarios a nuestra asociación para tener esa satisfacción enorme personal. Eso es lo que me sucede a mí con el hecho de ser voluntaria», agregó.

La Asociación de Palencia cuenta actualmente con 280 voluntarios repartidos por la capital y por la provincia. «El voluntariado es vital», subrayó la presidenta. Si alguna persona quiere hacerse voluntaria de la entidad palentina solo tiene que acercarse hasta la sede, en la calle General Amor, donde se entrevistará con la coordinadora de voluntariado para conocer qué quiere hacer. «Hay un abanico de posibilidades muy grande, desde voluntariado testimonial, voluntariado de talleres, voluntariado de acompañamiento o voluntariado general para todos los eventos. Y también para organizar y estar atendiendo en las distintas actividades», argumentó Rosa Andrés, que hizo hincapié en que no hay jornadas ni horarios. «Es libre, cuando tú quieras puedes ir, y si un día no puedes por lo que sea, te marchas sin ningún problema. Como dice la palabra, es voluntario», explicó.

La campaña de este viernes llevaba por título 'En sus zapatos'. De ahí que distinto calzado de los mismos voluntarios estuviese expuesto ante las pilastras de los soportales de la Calle Mayor con un cartel con la historia de cada uno. Zapatos, botas, zapatillas, cada uno con su atuendo, pero todos con cordones verdes y ayudando a los demás. «Se me murió un hermano de cáncer y tres tíos también. Y siempre he tenido la ilusión de ayudar. Una vez que empecé, he conocido a gente maravillosa y he descubierto tantos testimonios y tanta gente que necesita de los demás, aunque solo sea para darles ánimos», afirmaba Natividad Cabeza, que lleva un año y medio siendo voluntaria.

Reivindica la labor del voluntariado. «Es muy importante porque ayudas mucho y también ayuda a valorar mucho más lo que tenemos nosotros, que es la salud, que a veces no la valoramos tanto», agregó, y rememoró cómo acuden a Oncología al Hospital Río Carrión para ofrecer café o algo caliente. «A mí me ha aportado mucho en mi vida ser voluntaria, muchísimo», concluyó.

Santiago Rodríguez, por su parte, lleva un año siendo voluntariado. Él mismo pasó por un proceso de cáncer y algo le llamó a hacerse voluntario, a ayudar a la gente que está en el mismo punto en el que estuvo él. «Es mucha satisfacción personal, e incluso me ha ayudado al proceso mío de la enfermedad», reconoció. «Tratamos de ayudar a la gente, darnos a conocer, sacar fondos para investigación, que es lo más importante de todo, para que se intente acabar con esta enfermedad», añadió.

