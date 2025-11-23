El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro de investigación del Cáncer de Salamanca y detalle de grupo de células tumorales pulmonares con aumento de KRAS para superar la barrera natural Capicua. Almeida/CSIC

Palencia financia la investigación sobre el papel de una proteína en el cáncer de pulmón

La Asociación del Cáncer apoya con 50.000 euros el estudio liderado por el doctor Matthias Drosten en Salamanca

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:00

Pequeñas acciones que mueven el mundo, que lo cambian o que lo mejoran. Como colaborar en la marcha contra el cáncer con pasos solidarios, cooperar ... en la adquisición de algún producto que tengan a la venta o donar algún objeto para su mercadillo solidario. «Ha sido muy emocionante, muy emotivo y estamos contentísimos», señala la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Palencia, Rosa Andrés. Y es que la entidad local cofinancia con 50.000 euros al año la investigación liderada por el doctor Matthias Drosten, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), que ha descubierto recientemente una nueva vulnerabilidad en el cáncer de pulmón que abre vías para terapias personalizadas.

