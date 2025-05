Un café y un donut para ahorrar hasta mil euros al año

Adrián García González Palencia Domingo, 25 de mayo 2025, 08:27 Comenta Compartir

Ahorrar puede empezar con un café. Eso es lo que propone Roams, la empresa palentina especializada en la gestión de servicios básicos, que ha instalado un 'coffee truck' frente a su oficina de la avenida Casado del Alisal. Un punto de encuentro para ciudadanos curiosos donde, además de un café y un donut, se ofrece una promesa, ayudar a ahorrar hasta 1.000 euros al año en luz, gas, telefonía, seguros o Internet.

La iniciativa, que permanecerá activa hasta el miércoles 28 en horario de 9 a 19 horas, ha sido diseñada para dar visibilidad a un servicio pionero en España. Un gestor personal gratuito y para siempre que tramita por el cliente cualquier alta, baja, renovación o siniestro, ya sea por teléfono, email o WhatsApp. «La iniciativa viene motivada por darnos más a conocer en Palencia», explica Eduardo Delgado, CEO de Roams. «La gente pasa por delante de nuestra oficina, identifica el nombre, pero no sabe realmente qué hacemos. Somos conscientes de esta realidad y por eso hemos querido salir a la calle, hablar directamente con la gente y mostrarles cómo podemos ayudarles».

Eduardo Delgado destaca que Roams ha evolucionado durante todos estos años en la capital palentina y busca ahora poner en marcha este nuevo proyecto. «Antes simplemente comparábamos tarifas de servicios como telefonía, luz, seguros o alarmas y derivábamos al cliente a la compañía escogida. Ahora el servicio es mucho más completo, el cliente no tiene que preocuparse por nada. Uno de nuestros gestores se encarga de tramitarlo todo, explicarle las mejores opciones y encargarse del papeleo».

Más de 400 personas se han acercado ya al coffee truck en sus primeros días. «Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente», añade el CEO. «Además, estamos lanzando este servicio a nivel nacional y ya contamos con más de 7.000 clientes. Tenemos 30 gestores y nuestro objetivo es alcanzar los 300 en los próximos tres años. Esta acción en Palencia es una prueba piloto que, si funciona, vamos a replicar por toda Castilla y León, sobre todo en pueblos al estar muchas veces abandonados en estos aspectos».

En el día a día del 'coffee truck', los perfiles de quienes se interesan son muy variados. Sin disponer de un público concreto, la iniciativa de la empresa palentina tiene cabida para jóvenes y mayores. «A primera hora pasa mucha gente que va a trabajar y está de paso», señala Laura Margüello, gestora de Roams VIP. «Algunos vuelven después con más tiempo. Entre las 11 y las 13 horas suele ser el momento de más afluencia. Vienen estudiantes, familias, personas mayores… Al estar en pleno centro, hay mucho tráfico de gente», afirma.

Laura Margüello también incide en los temas que más preocupan a los ciudadanos, donde destacan la factura de la luz y del gas. «Es un gasto fijo y recurrente, y mucha gente está buscando formas de reducirlo. También hay bastante interés en los seguros del hogar y del automóvil, que son obligatorios y cambian de condiciones cada año. Muchos vienen sin saber exactamente qué tienen contratado, y ahí es donde entra nuestra labor».

La gestora pone un ejemplo claro en clave palentina en el seguro de coche. «Hay personas que creen que el seguro más barato es siempre el mejor. Pero luego tienen problemas porque no cubre ciertos daños, como el daño venal en caso de atropellar un corzo, algo habitual en zonas como la nuestra. Todo por ahorrarse quince euros al año. Lo que hacemos es explicar cada cláusula, asesorar y enseñar a valorar qué póliza o tarifa es realmente la más adecuada para cada caso».

Ampliar Eduardo Delgado, CEO de Roams, conversa con dos hombres. Marta Moras

Ese asesoramiento es precisamente lo que valoran clientas como Ángela Álvarez, que se acercó junto a su pareja para preguntar por la factura de la luz. «Somos partidarios de que en los temas que no dominamos es mejor contar con un profesional. No entendemos las facturas, los conceptos, ni los servicios, así que contar con una figura que te lo explique y lo gestione nos parece comodísimo. Además, muchas veces nos quejamos en Palencia de que no llegan iniciativas modernas. Esto es un buen ejemplo de que sí hay proyectos innovadores y útiles».

Unos minutos de servicios bien valorados por los clientes como María Ángeles Gómez, que destacó el trato y la propuesta. «Conocía la oficina de Roams de verla en la avenida, pero pensaba que era una consultoría. Esta iniciativa me parece fantástica, una publicidad excelente y directa. Además, siendo una empresa palentina, con trabajadores de aquí, da más confianza. Yo vine por el seguro del coche y salgo con varias opciones interesantes. Me han citado para una segunda visita y me han hecho ver cosas que no sabía, y eso que creía que entendía del tema. Se nota que manejan mucha más información».

Con más de 7.000 clientes conseguidos en apenas unos meses y una plantilla en expansión, Roams busca consolidarse como una referencia nacional en la optimización de servicios básicos. Además, todos los participantes del 'coffee truck' entrarán en el sorteo de un iPhone 16, por si ahorrar no fuera ya suficiente aliciente.

