Un buitre se posa en pleno centro de Palencia y genera expectación entre los vecinos El buitre, en la Plaza de la Constitución de Palencia. El animal perdió estabilidad en su vuelo como consecuencia de la gran ingesta de comida y fue llevado al Centro de Recuperación de Aves EL NORTE Palencia Sábado, 29 septiembre 2018, 09:01

La imagen se ha hecho viral en pocos minutos. Y es que no es muy normal ver a un buitre pasearse por la calle de una capital de provincia y, al encontrarse con esta inesperada visita, muchos vecinos grabaron e hicieron fotos del momento en el que una de estas enormes aves rapaces acabó en la Plaza de la Constitución de Palencia ante la mirada atónita de los viandantes.

No es la primera vez que esto sucede en Palencia y el delegado territorial de la Junta en la provincia, Luis Domingo González restó importancia al asunto. «No es ninguna cosa extraordinaria ni que suponga un grave riesgo para los vecinos. Son aves rapaces jóvenes que en un momento abusan de la alimentación, pierden estabilidad y caen. Lo hemos recogido, lo hemos llevado al Centro de Recuperación de Aves», explicó ayer el delegado territorial de la Junta.

Uno de esos episodios que suceden con frecuencia según Luis Domingo González acabó con el ataque de un buitre a un octogenario en septiembre del pasado año, un hecho que desde la Junta esperan no vuelva a suceder.«Más que un ataque, aquello fue una coincidencia no deseable porque la naturaleza de un buitre no es atacar a nadie», apuntó González en referencia al suceso del pasado año, que acabó con un vecino de Palencia con cortes en la mano tras luchar durante media hora con una de estas aves, que se posó en su jardín de la misma manera que ahora otro de estos animales ha acabado en la Plaza de la Constitución.