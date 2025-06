El Ayuntamiento logra aprobar la ordenanza del mercadillo con un retraso de diez años

José María Díaz Palencia Jueves, 19 de junio 2025, 19:30 Comenta Compartir

Era ya un auténtico reto personal para la concejala de Impulso Económico, Judith Castro. Había visto como la oportunidad se le escapaba en diferentes momentos ... a lo largo de los dos últimos años y no parecía dispuesta a demorar más la aprobación. Era su último órdago y lo sabía. Lo había reconocido claramente el portavoz del PP, Víctor Torres, que no había dudado en señalar que si la propuesta era rechazada por el pleno el equipo de gobierno la guardaría definitivamente en un cajón, ante la falta total de entendimiento con la oposición. Por ello, la edil no cejaba de insistir en la necesidad «imperiosa» y la «urgencia», tanto que incluso cuando comenzó a sentirse mal durante el debate -«me estoy mareando», llegó a reconocer- se negó a tomarse una pausa. «Esto lo acabo, vaya si lo acabo, con lo que me ha costado», aseveró, para continuar con firmeza la defensa de su posicionamiento.

Y lo logró. Alcanzó su objetivo y la nueva Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante en Palencia pudo ser aprobada. Con un retraso de casi diez años (la ordenanza ahora en vigor 'caducó' en 2016) y diferentes intentos frustrados a lo largo de todo este tiempo. Y siempre, con el mismo problema de fondo, la ubicación del mercadillo de los martes, que se estableció de forma provisional hace catorce años en el Paseo de la Julia y que ha encontrado desde siempre un fuerte rechazo vecinal, así como de la mayor parte de los grupos políticos. Y esta situación perdura, porque el nuevo texto de la ordenanza confirma, ahora de forma oficial, este emplazamiento de los martes en el Paseo de la Julia, a pesar de que todos los grupos y concejales no adscritos de la oposición, a excepción de IU-Podemos, continuaron durante el debate plenario mostraron un firme rechazo a este emplazamiento. Y sobre el papel podrían haber ganado la votación y haber bloqueado la aprobación de la ordenanza, porque quienes expresaban su rechazo esta ubicación sumaban catorce votos, una más incluso que la mayoría absoluta. Pero no se llegó a sustanciarse este acuerdo que reclamaban desde las filas de Vamos Palencia, porque finalmente, el concejal Ricardo Carrancio y los ocho ediles del PP optaron por abstenerse. De esta forma, fueron once los votos a favor (diez del PSOE y uno de IU-Podemos), cinco los votos en contra (Domiciano Curiel, dos de Vamos Palencia y dos de Vox), además de la nueve abstenciones. Noticia relacionada Vamos Palencia pide cambiar el mercadillo de La Julia por la suciedad y el «rechazo vecinal» «Por responsabilidad moral», justificó su voto el portavoz del PP, Víctor Torres, que se encontró durante el debate en el lado de los más críticos con el equipo de gobierno. Pero como el mismo explicó su voto en contra no hubiera cambiado la situación para mejor en ningún caso. El rechazo a la nueva ordenanza hubiese supuesto continuar con el texto anterior, totalmente desactualizado y que también fija el mercadillo de los martes en el Paseo de la Julia, con lo que no cambiaría nada, dado que el lugar rechazado se mantendría y no permitiría, por otra parte, introducir las mejoras de organización y las garantías jurídicas que sí recoge la nueva ordenanza y que, por lo demás, comparten todos los grupos sin excepción. Puesto que como reconocieron prácticamente desde todas las bancadas del pleno, el único rechazo a la ordenanza viene derivado del emplazamiento en el Paseo de la Julia. Ana Font, portavoz de Vamos Palencia, muy crítica con la votación llegó a reconocerlo sin paliativos. «Pedimos un cambio completo de todos los puntos de la ordenanza en que no estemos de acuerdo, y eso incluye en estos momentos y de forma exclusiva la ubicación», recalcó la portavoz de la formación localista, quien lamentó que la aprobación vaya a transformar, «impepinablemente» en definitivo un emplazamiento como el del Paseo de la Julia que se estableció de forma provisional. Sobre esa provisionalidad ironizó también la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, quien señaló que en España si quieres convertir algo en perpetuo lo mejor es calificarlo como provisional. Pero a pesar de bromas como esta, la portavoz de Vox se mantuvo firme en el rechazo a la nueva ordenanza, coincidiendo con Vamos Palencia, en que su no deriva también únicamente de la localización prevista para los martes. Como su antecesora en el turno de palabra explicó que la celebración del mercadillo en el Paseo de la Julia provoca problemas ambientales por la suciedad y contaminación que se traslada a la ribera del río Carrión, genera también problemas de tráfico, dado que se corta una vía que conduce al hospital y se suprimen durante toda una mañana numerosas plazas de aparcamiento, además de generar graves molestias a los vecinos de una zona residencial en expansión, cuyas características han cambiado de forma sustancial desde que se emplazó el mercadillo en este lugar hace catorce años de forma 'provisional'. Lalanda fue, además, la única que durante el pleno planteó un emplazamiento alternativo: el aparcamiento de la Estación de Pequeña velocidad o los terrenos de Adif que ahora están vacíos en el lado derecho de la pasarela de Villalobón. Por ello, todos los grupos de la oposición y los concejales no adscritos Ricardo Carrancio y Domiciano Curiel, muy crítico, por otra parte con la ordenanza (la denominó «impuesta») insistieron en reclamar al equipo de gobierno que se busque un emplazamiento alternativo. Solo el edil de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, se mostró claramente favorable a la situación actual y defendió la importancia de aprobar cuanto antes la nueva normativa, ante la desactualización de la que todavía hoy está vigente. San Martín abogó por ponerse en una situación práctica y recordó al resto de ediles que se aprobase o no la ordenanza, el mercadillo seguiría en el Paseo de la Julia, aunque en el caso de que se rechazase el nuevo texto normativo, no podrían aplicarse ninguna de las mejoras que se han contemplado en el documento. La propuesta salió adelante con las abstenciones del PP y de Ricardo Carrancio, con honda satisfacción para la concejala de Impulso Económico, quien insistió en que ahora se podrán dar solución a numerosos problemas que planteaba el mercadillo, por la falta de una regulación actualizada. «Hay que dar seguridad jurídica a todas las partes, lo vendedores y el Ayuntamiento», insistía la edil, quien lamentaba que en los últimos años, el propio Consistorio ha estado vulnerando su propia normativa, al permitir más puestos de venta de fruta de los que se recogen en la anterior ordenanza, entre otros aspectos. «En los últimos años ni se concedían nuevas licencias, aunque había vacantes, ni se cobraban las cuotas, se podían instalar donde se quería, no había un control real», señaló la concejala, quien dejó claro que la nueva regulación pondrá fin a todos estos problemas y servirá también para atajar el otro grave problema que todos los grupos políticos pusieron sobre la mesa, la falta de limpieza. Judith Castro explicó que se incorporan artículos específicos para poner coto al problema, con medidas y un régimen sancionador importante.

