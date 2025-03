El Ayuntamiento debe devolver el terreno de los huertos urbanos en mayo

El programa de los huertos urbanos municipales, los ubicados en la finca Villa Luz, justo delante del Hospital Río Carrión, finalizará de forma definitiva el ... próximo 31 de mayo. Aunque de facto, los usuarios llevan ya meses sin trabajar la tierra, al ser conscientes de que el contrato de cesión de los terrenos había expirado. Sin embargo, muchos de los usuarios de los huertos mantenían la esperanza de que se produjera un nuevo acuerdo entre los propietarios de la finca y el Ayuntamiento, que permitiera continuar con los cultivos.

No ha sido así. El próximo 31 de mayo, el Ayuntamiento debe devolver el terreno a la familia propietaria y hacerlo en las condiciones en las que lo recibió, con lo que, en principio, deben retirarse todas las instalaciones de riego y el resto de elementos de cultivo que se pueden apreciar aún sobre las tierras. De hecho, algunos usuarios aún seguían pendientes en estos últimos días de una posible autorización para proceder a la siembra, pero esto ha quedado descartado, y el programa finalizará de forma definitiva en el mes de mayo.

El Ayuntamiento todavía tiene abierto un cauce de diálogo para una posible renovación del convenio con los propietarios, pero sería para un programa diferente al actual y que se pondría en marcha en el futuro. Según ha confirmado el concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, la devolución del terreno a la familia el próximo 31 de mayo es obligatoria, «lo que no quiere decir que sea una decisión definitiva y que no exista posibilidad de llegar a un acuerdo para el futuro, pero es algo que tendríamos que hablar con la familia, que podría no estar ya interesada en una nueva cesión», indica el edil.

Sea como sea, el concejal de Medio Ambiente tiene también claro que cuando se retome el programa de huertos urbanos se en esta misma finca. Lo que sí está decidido es que será bajo un modelo de gestión y de usos diferente al actual y, en el caso de repetir en estos terrenos ubicados junto al hospital, probablemente no se utilizase la misma parte de la finca, con el fin de organizar una distribución diferente de los huertos.

Pero esto es todavía un futurible, puesto que desde el Ayuntamiento aún no se ha definido cómo será el próximo modelo de huertos urbanos municipales, ni tampoco se ha determinado cuál será la ubicación en la que se instalarán las parcelas de cultivo. «La finca actual la tenemos que devolver y podemos seguir negociando con la familia para el futuro, o plantearnos otras ubicaciones, porque hay varias posibilidades, e incluso algunas de propiedad municipal, en las que no habría que pagar nada de alquiler», señaló el concejal, quien recordó que el Ayuntamiento tiene un acuerdo con la familia por el que es el Consistorio el que paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a la finca en la que se ubican los huertos urbanos. «No es una cantidad muy elevada, pero tenemos que hacernos cargo de ella», indicó.

En cuanto a esas posibles ubicaciones, el concejal de Medio Ambiente indicó que se está estudiando la propuesta de trasladar los huertos urbanos municipales a los terrenos del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios, en donde el Ayuntamiento dispone de una parcela de 50.000 metros cuadrados, que en estos momentos no tienen ningún uso. «Nos gusta la ubicación actual y por eso seguimos con las conversaciones abiertas con los propietarios, pero es cierto que nos han propuesto en varias ocasiones el suelo del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios y podía ser también una buena opción, además de propiedad municipal, pero estamos abiertos a más posibilidades», señaló edil, incidiendo claramente que la suspensión actual del programa de huertos urbanos es temporal, puesto que se retomará más adelante.

En este sentido, Antonio Casas recordó que uno de los proyectos incluidos en los proyectos presentados por el Ayuntamiento a las convocotarias de subvenciones de los fondos europeos figura una propuesta de desarrollo de nuevos huertos urbanos. «Hay que esperar a conocer el resultado de esas convocatorias europeas, que se resolverán seguramente hacia septiembre. Ahí se recoge un proyecto de nuevos huertos urbanos, que incluye además un modelo novedoso y diferente, porque estamos planteando diferentes modelos de huertos. Unos con las características de los actuales, pero también otros que se desarrollen más dentro de la ciudad, en la propia trama urbana», señaló el edil, en referencia a nuevas tendencias que abogan por la renaturalización también de solares que están pendientes de construcción o de zonas degradadas.

Los huertos urbanos de Villa Luz han venido utilizándose desde principios de 2015 por numerosos aficionados a la horticultura, que únicamente debían inscribirse en el registro del Ayuntamiento. La familia propietaria cedió el suelo, alrededor de 3 hectáreas, a cambio de quedar eximida del pago del IBI, mientras que el Ayuntamiento se encargaría de los gastos de gestión. También se firmó inicialmente un convenio de asesoramiento técnico con la Escuela de Ingenierías Agrarias. Se habilitaron inicialmente 90 huertos y poco a poco el número ha ido creciendo hasta situarse en la actualidad en torno a los 150, aunque se han llegado a delimitar hasta doscientas parcelas. Pero el reglamento de usos había quedado ya totalmente obsoleto, se generaban enfrentamientos y existía un grave problema de escasez de agua, además de quejas por la falta de seguridad, debido a los numerosos objetos de materiales y productos.

Incluso, el verano pasado el Ayuntamiento habilitó un punto de riego especial en la zona de más cercana a la puerta, para que todos los usuarios pudieran disponer de agua con la que salvar las cosechas, pero ni siquiera esta actuación puso fin a las protestas de los usuarios.