Alfonso Polanco: «Seguramente desempeñe otro cargo, pero aún no sé donde será» Alfonso Polanco, en la presentación de 'La Huerta de las Delicias'. / Antonio Quintero El actual teniente de alcalde afirmó en la presentación de la última edición de 'La Huerta de las Delicias' que estará presente en otro proyecto. EL NORTE Palencia Lunes, 1 julio 2019, 11:30

El actual teniente de alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, afirmó en la presentación de la nueva edición de 'La Huerta de las Delicias', que optará a un segundo cargo aparte del que viene desempeñando en el ayuntamiento. «Es cierto que seguramente me incluya en otro proyecto, pero puedo decir alto y claro que aún no sé donde será. Desconozco cual será mi futuro. Quiero retomar la actividad municipal durante este verano y otoño», señaló Polanco, que quiso recalcar que su primera opción estará en el ayuntamiento. «Estoy actualmente trabajando en un ayuntamiento donde he estado durante ocho años y en el que hay muchas posibilidades de hacer cosas muy importantes para la ciudad. Mi situación no es la misma que la que teníamos antes, pero yo me voy a empeñar en que en este nuevo equipo, en el que hay nueve concejales del PP, sea un éxito», afirmó el teniente de alcalde.

Asimismo, Alfonso Polanco recalcó que los presupuestos no se aprobarán hasta finales de agosto o principios de septiembre. «Intentaremos ayudar al concejal de hacienda en todo lo posible. Al estar en el mes de julio, la mitad de los empleados municipales está de vacaciones. Durante este mes presentaremos un documento al resto de grupos políticos y seguramente a finales de agosto o comienzos de septiembre se disponga de un presupuesto nuevo para que el ayuntamiento funcione», concluyó.