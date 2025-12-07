1.400 piezas de ganchillo visten Salinas de Navidad Los árboles metálicos, del herrero Raúl Abad, han sido adornados por la asociación de mujeres, que ha tardado cuatro meses en completar la labor

Nuria Estalayo Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

Salinas de Pisuerga vivió este domingo un emotivo evento con la inauguración de cuatro árboles navideños (tres de ellos de 1,80 metros y otro de 2 metros) que pretenden resaltar tanto la excelsitud de un pueblo como la unión que hay entre sus vecinos. Algunos de ellos se desplazaron hasta la Plaza del Ayuntamiento para contemplar estas figuras de metal que dieciséis mujeres han vestido de Navidad con 1.400 piezas elaboradas a ganchillo a lo largo de cuatro meses de trabajo.

Una labor que las protagonistas de la obra han llevado a cabo con ilusión, paciencia, constancia y talento para crear un bosque, cuatro grandes árboles de Navidad elaborados a mano, con lana y ganchillo. «Este proyecto artesanal, lleno de color y simbolismo, representa el espíritu de colaboración y la fuerza de un pequeño pueblo que, cuando se une, logra grandes cosas», asegura su portavoz Álvaro Martínez.

Durante la inauguración, en la que estuvieron presentes varias ganchilleras de este proyecto, así como el alcalde de la localidad, Julián Aguilar, se escucharon muchos agradecimientos a las implicadas y otros colaboradores que fueron acompañados de entusiastas aplausos. Del mismo modo, allí estuvieron actuando las pandereteras de la localidad que acompañadas de sus voces, panderetas, guitarras y también cucharas deleitaron a los presenten con su repertorio de villancicos.

'Salinas sobresale' es el lema con el que José Antonio Malo, un guipuzcoano asentado en el pueblo, quiere impulsar y promocionar este rincón de la Montaña Palentina. El proyecto, impulsado por vecinas del pueblo, auténtico ejemplo de mujer rural, representa el valor del trabajo colectivo, el diálogo y la ilusión compartida, que estas Navidades verá su fruto. «Es una demostración práctica de que la unión hace la fuerza y la constancia da la victoria», enfatiza Martínez. Asimismo, ha contado con el apoyo del Ayuntamiento del municipio que ha sufragado en su mayor parte la compra del material necesario. El armazón de las instalaciones metálicas ha sido elaborado por Raúl Abad, el herrero del pueblo.

De este modo, Salinas alberga desde ayer 'El Bosque de Navidad', el cual, según sus creadoras atestiguan, se irá transformando en diferentes tipos de bosques en cada época del año. Una invitación para descubrir esta localidad.

Reporta un error