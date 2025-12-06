Cuatro árboles con los que Salinas sobresale Las instalaciones metálicas, elaboradas por el herrero Raúl Abad, son vestidas de Navidad por la asociación de mujeres, que tejerán otros 'trajes' para que luzcan todo el año

J. Olano Palencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:40

'Salinas sobresale, que equivale a 'De Madrid al cielo', famosa expresión popular que significa que no hay nada comparable, que refleja el orgullo y la singularidad y que se utiliza para asegurar que no se está en ningún sitio mejor. Es el lema con el que José Antonio Malo quiere impulsar y promocionar este rincón de la Montaña Palentina en el que este guipuzcoano se ha asentado «porque me he enamorado de este pueblo, porque es un paraíso terrenal», afirma.

Así, a sus 72 años, ha levantado una casita en Salinas de Pisuerga y se ha implicado en la vida social de este municipio, que ya era destacada. «Salinas vive una auténtica efervescencia», corrobora como prueba del incremento de su población (329 habitantes según el último censo del INE de 2024, tras un incremento del 5,17% en un año) y de sus múltiples actividades e iniciativas en marcha. La última, la que cobrará forma oficial este domingo día 7 a mediodía. Se trata de cuatro árboles de Navidad, cuatro instalaciones metálicas elaboradas por Raúl Abad, el herrero del pueblo, que la asociación de mujeres se ha encargado de vestir.

El traje para estos cuatro árboles son adornos de Navidad elaborados con 1.600 piezas de lana que dieciséis mujeres tejen en su habitual taller. Estas mujeres cantan en la iglesia, visitan a los ancianos de la residencia, y algunas cantan en el grupo musical Las Pandereteras de la Montaña, que actuará este domingo a mediodía para la inauguración en la plaza de los preciosos árboles.

Ampliar Detalles navideños sobre uno de los árboles. E. N.

La idea, para la que el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga ha previsto asumir un gasto de 5.000 euros en lanas de colores, es que los árboles vistan un traje diferente cada temporada, así que tras la Navidad mudarán hacia una estampa más primaveral. También está prevista la grabación de la iniciativa para el programa de Televisión Española 'Aquí la Tierra'.

«Yo no sé hacer punto, utilizar las agujas, pero creo que todos hacemos pueblo, creando buen ambiente y dando vida a Salinas para que los vecinos lo disfrutemos y se conozca, más ahora que tanto se habla de la España vaciada», afirma José Antonio Malo, con una loa al alcalde, Julián Aguilar (que lleva 24 años como regidor), en una invitación a ver crecer los nuevos árboles con los que Salinas sobresale.

