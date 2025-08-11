101 años entre nietos, biznietos y bombones

Esther Bengoechea Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25 Comenta Compartir

Hubo velas, pasteles, bombones y regalos. Y es que la ocasión lo merecía, ya que Genoveva Pérez de la Loma, conocida como Veva, cumplió 101 años el pasado sábado 2 y su familia se desplazó hasta Saldaña, hasta la residencia 'El Valle' para festejarlo. «Es una luchadora, una valiente de la vida. Para nosotros es la 'superwoman de las abuelas'», señala su nieto José María.

Veva, que ha sobrevivido a cinco hijos y a su marido, tiene tres nietos (además de José María, están Raúl y Ruth), que acudieron con sus parejas, y cuatro biznietos (Ángel, Marcos, Ekain y Ibai). Y además de festejar todos juntos el siglo y un año de vida de Veva, también celebraron el cumpleaños de Raúl, que también nació el 2 de agosto, pero de 1976, no de 1924. No podían faltar en un día tan especial «las pastillas para el dolor de cabeza», como ella denomina a unos bombones de chocolate blanco que le encantan.

Hasta hace poco más de dos años vivía sola en Villalba de Guardo, siendo casi centenaria. Tenía un poco de ayuda por la mañana y otro poco a la hora de acostarse, pero ella se manejaba perfectamente en su casa, cuyo mueble del salón estaba lleno de fotos de todos los suyos. Un pequeño achaque le obligó a estar ingresada un par de semanas en el hospital y tras recibir el alta ya no se defendía ni caminaba igual de bien y la familia decidió que viviese mejor en una residencia.

«Se la ve muy feliz allí», reconoce José María, quien argumenta que hay días que está más lúcida que otros y justo en su celebración reconoció a todos y disfrutó de su compañía y de todos los presentes, que además de sus bombones favoritos, le regalaron ropa.

De los cinco hijos que tuvo, dos murieron en accidente de tráfico, en la misma carretera a pocos kilómetros, entre Saldaña y Valcabadillo con la misma edad –23 años–, pero con tres años de diferencia. También falleció un bebé y los otros dos hijos murieron en 2015 y 2016, con pocos meses de diferencia.

Su vida ha transcurrido en la provincia de Palencia, en su Villalba de Guardo, cuidando la casa, de los hijos y ayudando en el campo y con las vacas. «Lo que se hacía antes en los pueblos y de lo que se vivía», resume su nieto. Mujer trabajadora y de gran fortaleza, siempre le gustó mucho coser y nunca se perdía –ni se pierde– la misa de los domingos, que ve con devoción cada sema na sentada enfrente de la televisión. «Eso le hace muy feliz», afirma José María, que recuerda cómo se ponía a desplumar codornices, cuando volvían de caza con las piezas su tío y su primo. El año pasado, por sus cien primaveras, le regalaron un álbum con fotos antiguas y más recientes y lleno de dedicatorias. Ese álbum continúan llenándolo con recuerdos actuales junto a los suyos.

