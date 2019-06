Los rescatadores de Abdu en Picos de Europa: «Si no tuviese esa complexión atlética difícilmente hubiera sobrevivido»

La desaparición

Abdú, un joven gijonés de origen etíope emprendía el ascenso al Collado Jermoso el domingo junto con su padre, su hermano y otros amigos desde la localidad leonesa de Cordillanes de Valdeón.

Por delante, más de cuatro kilómetros de una ruta de extrema dureza con más de 1.200 metros de desnivel e importantes pendientes pero con unas impresionantes e impactantes vistas. Sin embargo, una chiquillada 'torció' la que iba a convertirse en otra gran jornada de montañismo entre familia y amigos.

A las 7:00 horas del lunes, Abdu, una joven promesa de atletismo gijonés, abandonó el refugio entre el revuelo habitual de una mañana en un refugio de montaña: preparativos de mochilas y primeros desayunos.

Pero a nadie le extraño. Son muchos los que aprovechan las vistas del amanecer desde un escenario como el Collado Jermoso.Sin embargo, Abdu no regresó al refugio y su padre no tardó en dar la voz de alerta tras no localizar al menor en los alrededores.

Posteriormente y tras una primera búsqueda visual por parte de los guardas del refugio, se dio aviso a la Guardia Civil que, minutos después, alertó al Servicio de Emergencias de Castilla y León 112. A partir de ahí se activó un importante despliegue de búsqueda que se prolongó durante 30 horas.