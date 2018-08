López Benito dimite como concejal para impedir la moción de censura contra Silván Imagen del pleno de este martes en el Ayuntamiento de León El concejal popular se marcha para evitar «algo malo para León» como sería una moción de censura y el posterior pacto de la actual oposición | El alcalde de León propone crear una comisión sobre el 'caso Enredadera' y Cs la acepta | PSOE, León en Común, León Despierta y UPL respaldan una moción de censura NACHO BARRIO León Martes, 7 agosto 2018, 17:11

La última consecuencia del día llegaba sobre las 14:00 de este martes. El concejal José María López Benito anunciaba su dimisión ante los medios de comunicación convocados en la sexta planta del Ayuntamiento de León. Era la reacción, el último movimiento en una mañana que duró más de lo que marcó el reloj.

El edil popular se marcha para facilitar la continuidad del actual alcalde de la capital, Antonio Silván. Tras el pleno extraordinario, Ciudadanos le había dado 24 horas de plazo para dimitir como gesto de buena voluntad y dejando a entrever que esta medida alejaría al grupo naranja de apoyar la posible moción de censura impulsada por el PSOE.

Pocos minutos después de las dos de la tarde, el ya exconcejal de Infraestructuras y Deportes comparecía remarcando que su dimisión se produce «para no ser la coartada del grupo Ciudadanos» para dar paso a una moción de censura.

El concejal ha asegurado que piensa «en el interés de los ciudadanos y luego en los intereses de mi partido. La única salida para que no avance la moción de censura es presentar mi dimisión».

En esta línea, avanzó que «me voy a centrar en la declaración del día 11 donde espero demostrar que nada tengo que ver con esta trama». López Benito, por último, ha remarcado que «nunca ha cometido ningún tipo de ilegalidad» y que sigue siendo y seguirá siendo «militante del Partido Popular».

Todo apunta a que Antonio Silván salva el 'match ball' con este movimiento, si bien tocará esperar al miércoles para conocer la decisión final de Ciudadanos, que se reunirá para posicionarse, ahora sabiendo ya que López Benito no sigue siendo concejal.

Villarroel se mostró partidaria de aceptar la comisión de investigación propuesta por el alcalde de la ciudad, Antonio Silván, siempre y cuando dimitiera el edil.

El pleno

La 'operación Enredadera' ha convertido este martes el salón de plenos del Ayuntamiento de León en el escenario de un debate sobre responsabilidades políticas. Un marco con una posible moción de censura alimentada por el Partido Socialista como telón de fondo.

La situación, muy dura en el aspecto político para el popular Antonio Silván, ha tenido en su antesala la primera sorpresa: el concejal investigado en el marco de esta trama, José María López Benito, 'Yiyo', no ha acudido al pleno.

«Doy la cara»

El alcalde de León, Antonio Silván, ha asegurado este martes en el marco del pleno extraordinario abierto por la 'operación Enredadera su interés en «dar explicaciones» a todos los leoneses: «Desde el primer momento tuve claro el camino a seguir, que no era otro que el dar la cara y mostrarme ante los leoneses como lo que soy, una persona honrada».

A lo largo de su intervención ha resultado su interés en dar la cara «sin dudar un segundo». «Me puedo presentar ante cualquier foro y defender mi integridad y mi honorabilidad», también ha advertido.

Ante el pleno ha asegurado que es importante no olvidar que «jamás he sido investigado. Habrán podido grabar mil conversaciones, pero ninguna en la que trato de favor».

«Defiendo mi honradez»

A mayores ha advertido que siempre ha resaltado que siempre ha presidido sus actuaciones «la ley y la salvaguarda del interés general. Hay barreras que nunca se traspasan cuando se tienen valores que se aprenden desde niño».

«Defiendo mi honradez y mi honor», ha remarcado con contundencia. «No he cometido ningún delito ni falta alguna, no tengo ningún motivo para ocultarme. Jamás he cometido ningún delito, ni falta, ni ilegalidad», también ha señalado.

Por último ha insistido en que cree «en la justicia del juez no en un juicio paralelo», se ha mostrado dispuesto a dar explicaciones a todos los leoneses que lo precisen y ha pedido «disculpas» a quienes se hayan podido sentir dañados por sus palabras.

Acusaciones al PSOE

En sus palabras también ha abierto una crítica al PSOE municipal por seguir el «modelo Pedro Sánchez» para querer «gobernar sin pasar por las urnas».

Silván ha propuesto una comisión de investigación presidida por Ciudadanos para limpiar cualquier duda respecto a este caso y ha insistido que es obsceno adjetivar cuando no hayimputaciones.