La comisión del Ayuntamiento de León sobre la 'Enredadera' ni será de investigación, ni será pública y no obligará

León Miércoles, 24 octubre 2018, 00:16

La comisión de investigación sobre la 'trama Enredadera' propuesta en el Ayuntamiento de León se quedará 'en nada'. Es la conclusión que ha sacado este martes la oposición municipal tras conocer el informe jurídico que acompaña a la puesta en marcha de la misma y que era preceptivo para que pudiera ir al pleno municipal.

El citado informe, según ha trascendido ahora, deja 'en mínimos' la comisión que ni tan siquiera podrá denominarse «de investigación».

Es así porque el Ayuntamiento de León carece de competencias para este tipo de comparecencias investigadores por lo que según la oposición la propuesta planteada en su día por el alcalde de León a Ciudadanos no era otra cosa «que un regalo envenenado» con el fin de apagar los ecos de la 'Enredadera'.

Una comisión sin contenido y «sin sentido»

La comisión que irá a pleno este viernes llega vacía de contenido y no responderá «en nada» a lo inicialmente planteado por Ciudadanos, formación que estableció entonces una serie de «líneas rojas» que ahora se verán ampliamente superadas por la realidad, según ha advertido la oposición municipal.

Así la citada comisión ni tan siquiera podrá denominarse «de investigación». No será así porque no tiene capacidad ni competencias para ello.

Además tampoco podrá ser ofrecida «en directo» a los leoneses y «vía streaming» como planteaba Ciudadanos como línea roja. Nada de nada en este sentido. Las reuniones no tendrán trascendencia pública y mucho menos en directo.

Profundiza en su falta de contenido el hecho de que, además de todo ello, no se podrá analizar el contenido de las conversaciones del alcalde de la ciudad, Antonio Silván, con el empresario leonés José Luis Ulibarri.

Tampoco tendrán obligación de comparecer ninguno de los técnicos municipales y ni tan siquiera será obligada la presencia del concejal entonces de Infraestructuras, José María López-Benito.

Ciudadanos: «Iremos hasta el final» No será una comisión de investigación, como incialmente se anunció, tampoco habrá obligación de comparecer, no tendrá trascendencia en sus conclusiones y no se ofrecerá en streaming para todos los ciudadanos. A pesar de todo ello y con la mirada puesta en el 12 de noviembre, la fecha elegida para la constitución de una ahora «comisión especial» sobre la 'trama Enredadera', Ciudadanos ha asegurado este martes que su formación «irá hasta el final». Lo hará, según ha asegurado Gemma Villarroel, convencida de que las «comparecencias serán útiles» y a la misma acudirán «todas las personas que sean llamadas». «Y el que no acuda a la comisión se va a retratar», ha indicado Villarroel quien ha avanzado que su formación informará «puntualmente a la conclusión de cada jornada en la comisión porque lo que queremos es conocer la verdad hasta el final». Según Ciudadanos la no emisión del directo es del PSOE «por pedir el informe» técnico al respecto y ha garantizado que la comisión «será útil y tendrá consecuencias visibles. Iremos hasta el final».

«Es un paripé»

Conocido el contenido del informe previo a la comisión que este viernes irá al pleno municipal la reacción de la oposición no se ha hecho esperar.

Para el PSOE la comisión «es un paripé desde el primer día y se dejan en el limbo las cuestiones importantes que toca preguntar».

De esta forma, Jose Antonio Diez ve que el informe «va a permitir que la comisión tampoco sea retransmitida, que era una línea roja de Ciudadanos, pero el PP se la salta y aquí no pasa nada».

En esta exposición de argumentos, el socialista se pregunta «qué se va a investigar o preguntar», añadiendo que «con estas condiciones la comisión se queda en nada, en una estrategia del PP y de Ciudadanos para taparse las vergüenzas».

Por último, José Antonio Diez ha asegurado que la comisión «servirá para ver algo que tanto PP y Cs conocen ya porque son los implicados en la trama».

«Esto es infumable»

Para la UPL todo lo ocurrido hasta la fecha evidencia los pactos entre el PP y Ciudadanos y se trata de una situación «infumable».

Eduardo López Sendino ha remarcado que los leonesistas no van a estar presentes en la comisión «que se va a hacer y desde luego mucho menos sabiendo que no sirve para nada. No tiene sentido y desde luego insisto que no vamos a ser cómplices».