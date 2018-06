Pepe Navarro y Lorena Aznar firman el divorcio La expareja tenía dos hijos en común, Layla, nacida en 2006 y Darco, en 2011 EL NORTE Lunes, 25 junio 2018, 18:13

Pepe Navarro y su exmujer Lorena Aznar se han vuelto a ver las caras en los juzgados de familia de Madrid para poner fin a su proceso de divorcio. La cita era a las 10:00 horas, aunque él ha llegado quince minutos antes muy serio y con el móvil en la oreja, evitando que le hicieran preguntas.

La firma del divorcio, por lo contencioso, les ha vuelto a reunir. Ya coincidieron el pasado mes de abril en una sala del tribunal, enfrentados por la vivienda que han compartido en Madrid. A pesar de que Lorena no ha sido visto entrando en el edificio, estaría en la misma ya que era obligatoria su asistencia.

El desencuetro entre ambos se produjo porque el presentador quería vender la casa, a la vez que pedía a su ex mujer que dejase el piso. Tras presentar una demanda de Jurisdicción Voluntaria contra su exmujer, el juez falló a favor de Navarro. Fue entonces, cuando el juez le permitió la venta del inmueble antes del juicio de la disolución del matrimonio.

En diciembre de 2017 saltó la noticia de su separación, después de casi diez años casados y dos hijos en común, Layla, nacida en 2006 y Darco, en 2011. Lo último que se sabe de su matrimonio lo dijo el presentador en una entrevista con Bertín Osborne: «Es extraordinaria, yo no he visto a nadie con mayor pasión a la hora de hacer su trabajo. Es una mujer dedicada, a la que le encanta su trabajo y no sabes lo que es tener una profesora en casa para los niños, es maravilloso. Estoy muy contento, es uno de los mejores momentos de mi vida». Pero parece que con el paso del tiempo dejó de pensar de esa manera.