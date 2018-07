Jorge Brazalez le insinúa a Samantha, de 'Masterchef', su posible boda con Miri Jorge Brazalez en 'Masterchef'. / TVE La chica acudió a la semifinal de esta edición y comentó que su relación con el ganador de 'Masterchef 5' va fenomenal EL NORTE Martes, 10 julio 2018, 11:19

Jorge Brazalez, concursante que se llevó el premio en la quinta edición de 'Masterchef', ha sido uno de los invitados de honor al restaurante de Pepe Rodríguez.

Samantha le ha preguntado su opinión sobre los platos que estaba probando y también por su vida una vez que salió del reality el año pasado, además de hablar de cómo iba su relación con Miri. La miembro del jurado, que a la vez hace de presentadora sustituyendo a Eva González, de baja por maternidad, comentó que está «muy enamorado» de su novia.

El ganador de 'Masterchef 5' ha dejado en el aire una incognita sobre su relación con Miri al preguntarle a Samantha: «¿Tú haces catering para bodas, no?» y ella no ha dudado en ofrecerle sus servicios. El chico, que no ha desmentido ni afirmado la noticia, ha asegurado que no eligiría otro lugar para una ocasión tan especial: «Si me caso, lo hago en tu sitio».

Una semana antes, la invitada de honor del programa fue Miri, que aconsejó a los chicos que vivieran todos los momentos importantes del concurso, además de confesar que estaba muy feliz con Jorge y que comparten muchos aspectos de sus vidas, tal y como publica 'Bekia'.