Antonio David: «Rocío Carrasco dice que la intenté tirar por una terraza» Antonio David Flores. / ABC El exguardia civil cuenta en una entrevista que su ex le acusó de intento de homicidio EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 18:44

Antonio David Flores y Rocío Carrasco siguen con su interminable guerra mediática. El caso sigue abierto, a pesar de que el fiscal encargado de la querella que le ha interpuesto la hija de Rocío Jurado ha presentado un informe para exculpar al exguardia civil del delito de lesiones, tal y como recoge ABC.

A pesar de que el caso sigue abierto, Flores ha concecido una entrevista a la revista 'Lecturas' en las que hace fuerte declaraciones contra la hija de Rocío Jurado y del mal momento que vive por ella. Rocío le habría acusado de malos tratos psicológicos y físicos cuando estaba embarazada de David: «Dice que yo la maltraté físicamente cuando estaba embarazada de tres meses». Pero no solo eso, también le acusa de intento de homicidio: «Nadie ha contado que se querella contra mí por maltrato psicológico continuado -por haber realizado declaraciones en la prensa- y que además Rocío, en su declaración, dice que yo la maltraté físicamente cuando estaba embarazada. Dice que la intenté tirar por una terraza en el chalé de Chipiona».

La exculpación del fiscal ha supuesto un alivio, no solo para él, sino también para su mujer cuando recibió la noticia: «Olga me abrazó y lloramos. Que etiqueten a tu marido de maltratador no es fácil (…) ¿Cómo puede Rocío demandar a Olga, la mujer que lleva 17 años cuidando a sus hijos?».