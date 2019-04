A la élite por la puerta grande

Llovía sobre la Plaza Mayor de Valladolid la tarde del pasado domingo. Un grupo de aficionados chamizos espera a su equipo femenino. No importa mojarse. La o casión lo merece. El Autoconsa El Salvador acaba de hacer historia en Hortaleza. Ha ganado la final de la División de Honor B femenina frente a Les Abelles. A la cuarta sí fue la vencida después de caer en tres finales de manera consecutiva. Llegan las pupilas de Fran Carracedo y Álvaro Rojo. Estalla la fiesta. La estatua del conde Ansúrez luce los colores del club. Hay que cumplir con la tradición. El Chami festeja que ya es equipo de la Liga Iberdrola. La pregunta es: ¿y ahora, qué?

En el club albinegro lo tienen claro. Apostar por lo que les ha llevado hasta la élite por la puerta grande. Ha costado, pero el proyecto femenino de la entidad ha crecido cada año hasta madurar para dar el salto a una competición en la que el nivel de las jugadoras aumenta de manera exponencial. Va a exigir el máximo de un grupo de chicas que forma una piña. Todas una como Fuenteovejuna.

Fran Carracedo no esconde su satisfacción. Por fin sus chicas ya están con las mejores. No quiere pensar en exceso en lo que vendrá la próxima campaña. «Vamos primero a terminar la temporada. Nos queda aún finalizar la liga de promoción y la Copa de la Reina de Seven. El año pasado descendimos en esta competición y este pretendemos recuperar una plaza en la Copa de la Reina oficial», comenta.

Una jugada en el choque ante les Abelles.

El técnico tiene claro qué es lo primordial con vistas al estreno en la División de Honor femenina: «Queremos mantener la plantilla de este año íntegra. Nos sentaremos con el club para ver y analizar los puntos débiles para intentar mejorar en lo que podamos o bien con gente de fuera o bien con jugadoras de la casa».

«Lo ideal sería tener sesenta fichas. Y que jueguen con el primer equipo las que en cada momento estén en mejores condiciones», prosigue. El club está obligado a tener dos equipos femeninos. El de División de Honor y otro en categoría regional.

La próxima campaña está previsto que cuatro o cinco jugadoras de 17 años, edad mínima para poder disputar la Liga Iberdrola, den el salto al primer equipo. La cantera da sus frutos. «Entrenarán con el primer equipo y luego valoraremos».

Carracedo augura que en la Liga Iberdrola el nivel va a ser parecido al que han visto en el partido ante Eibar o en la final de la División de Honor B frente a Les Abelles. «El ritmo de juego es superior y se nota el trabajo que se hace en el gimnasio. Nos enfrentamos a jugadoras más grandes y también más rápidas. Nuestra delantera es fuerte y solvente en las fases estáticas, pero quizá debamos mejorar en el juego abierto», explica.

El técnico chamizo tiene claro que el arranque de la competición puede indigestarse ante la falta de experiencia en la categoría. «Puede ser que nos pase como le ha sucedido al Universidad de Sevilla, que le costó coger el pulso a la competición y que luego casi se mete en el 'play-off' por el título».

Las jugadoras celebran el ascenso a la Liga Iberdrola a la conclusión de la final del pasado domingo.

También tiene claro que el único objetivo en la primera campaña del Chami en la Liga Iberdrola será mantener la categoría y «formar un bloque estructurado con vistas a las próximas temporadas».

¿Qué ha cambiado esta temporada con respecto a las tres anteriores, en las que el club se quedó con la miel en los labios a la hora de ascender? Fran Carracedo analiza las causas que han permitido a las Chamichicas subir al piso de arriba del oval femenino español: «El bloque es mucho más maduro que hace cuatro años. El equipo ha entendido bien la línea de juego que ha marcado Álvaro Rojo, el otro entrenador. Hemos ganado velocidad atrás y hemos conseguido ser más verticales. Llevábamos tres años siendo muy potentes en delantera, pero este año hemos obtenido el equilibrio necesario».

Mayor equilibrio

Reconoce que la llegada a la línea de tres cuartos de jugadoras como Clara Piquero o Carmen Carmona ha generado ese mayor equilibrio en el juego necesario para asaltar la División de Honor.

Fran Carracedo también considera que, a nivel de selección, las Leonas han logrado mejores resultados internacionales que los chicos. Lo achaca a que en el rugby femenino hay menos países punteros y menos jugadoras de primer nivel que en el oval masculino.

Desea que cuanto antes haya un Chami-VRACen la Liga Iberdrola. «Sería una gran noticia para ambos clubes. Indicaría que nuestras chicas han conseguido mantenerse en la máxima categoría y que el Quesos ha ascendido a la Liga Iberdrola. La rivalidad siempre alimenta, pero no es menos verdad que exista una buena relación entre las plantillas femeninas de ambos clubes».

El técnico no tiene más que palabras de agradecimiento a El Salvador. «Hemos cumplido con el objetivo que se había marcado la entidad. El club siempre ha apostado muy fuerte por el equipo femenino. Es verdad que nos ayudan en todo lo que pueden», agradece.

Sanitago Toca: «No vamos a hacer ninguna locura» Santiago Toca, presidente de El Salvador, no puede esconder su satisfacción tras lograr el equipo femenino un histórico ascenso a la Liga Iberdrola. Lo califica de hito para una entidad que consigue la aspiración de ser por fin un club total, contar con un conjunto tanto en la élite masculina como en la femenina del oval español. Toca asegura que la idea ahora es «continuar con lo mismo, ir partido a partido». «Desde luego –añade–, no vamos a hacer ninguna locura ni liarnos la manta a la cabeza. Seguiremos confiando en las jugadoras que nos han llevado hasta aquí. También tendremos que esperar a conocer lo que la comisión deportiva nos dice al respecto del equipo y la nueva temporada». El presidente chamizo tiene claro que las Chamichicas deben reforzarse en la medida de sus posibilidades. «También es verdad que suben varias chicas de la cantera con 17 años que pueden aportar calidad al grupo», afirma. Reconoce además que jugadoras de otros equipos con buen nivel han mostrado interés por vestir la próxima campaña los colores de El Salvador. El ambiente de rugby que se vive en Valladolid y en el caso del Chami alrededor de su sede, La Central, sirve de reclamo para atraer a potenciales refuerzos. Santiago Toca adelanta que harán falta 60 fichas aproximadamente la temporada que viene para hacer frente a la competición de la Liga Iberdrola y a la Regional, en la que militará un segundo equipo. «Hay que poner los pies en la tierra e ir quemando etapas sin correr más de la cuenta», señala el máximo responsable del club albinegro.

Carracedo empezó en el rugby femenino en Cataluña, en concreto en Sitges. «Estuve allí cuatro años. Desde entonces, el rugby femenino ha comenzado a verse de otra manera. Las frases tópicas me parecen indignantes. Que digan que el rugby no es deporte para las mujeres no se adecua a la realidad. El deportista es deportista, con independencia del género. Me gustaría que las personas que piensan eso se pasasen por un entrenamiento de nuestro equipo y lo comprobaran».

Ahora toca saborear lo conseguido, que ha costado nada menos que cuatro años. Una vez se cierre el ciclo del XV y la Copa de la Reina de Seven, vendrá el momento de sentar las bases de la temporada del debut en la Liga Iberdrola. «Entonces será el momento de preparar la nueva temporada. El 'staff' técnico hablará primero con las jugadoras y verá sus intenciones para la nueva temporada», adelanta.

El proyecto femenino albinegro será retocado en la medida de lo posible para reforzar un equipo que ha hecho historia. Se trata del primer equipo de Valladolid y de Castilla y León que logra una plaza en la élite. Ha entrado en la historia por la puerta de grande. Ahora solo queda consolidar un proyecto en la máxima categoría. Una clara apuesta chamiza que ha llegado a buen puerto después de una larga travesía de cuatro años. Las Chamichicas vienen para instalarse en la élite. Bienvenidas y bien halladas.