Los clubes se unen para detener la caída del deporte vallisoletano Los siete equipos más representativos de la ciudad inician contactos con el ayuntamiento para pedir medidas urgentes que les ayuden a paliar las notables desigualdades que tienen con otros clubes de la región

Un jugador de la cantera limpia la pista durante el UEMC-Estudiantes por las goteras del pabellón Pisuerga. A la derecha, Pisuerga y Canterac en un día de lluvia.

Luis Miguel de Pablos Valladolid Sábado, 25 de octubre 2025, 08:44 Comenta Compartir

Hasta hace una década se hacía inconcebible que Valladolid pudiera perder su condición de referencia en materia deportiva en la Comunidad, y sin embargo hoy es una realidad y una sentencia categórica que la ciudad ha perdido su condición privilegiada, testigo ahora del adelantamiento de otras provincias con muchos menos recursos y posibilidades de expansión.

Una realidad que no se sostiene solo en aspectos puramente resultadistas, donde el impacto es menor, sino que comprende un espectro más amplio que incluye desde un estancamiento en instalaciones deportivas hasta una limitación en las ayudas recibidas pasando por la falta de un hoja de ruta común en la que todos los actores implicados se aprovechen de las sinergias que genera el mundo del deporte.

Con la intención de llenar este enorme boquete abierto en los últimos años y detener la caída en picado que sufre el deporte vallisoletano, los siete principales clubes de la ciudad –a excepción del Real Valladolid de fútbol– se han unido para caminar de la mano y aunar voluntades en beneficio del deporte local. Este grupo de trabajo, que integra a representantes del Recoletas Atlético, BM Aula, El Salvador, VRAC, CB Ciudad de Valladolid, BSR y CPLV, ha iniciado ya contactos para canalizar y abordar toda esta problemática antes de trasladarla a las instituciones. Ya se ha solicitado formalmente una reunión con el ayuntamiento para exponer los puntos de fricción que deben afrontar en el día a día, y en breve harán lo propio con la institución provincial.

Esta iniciativa, que tiene como padrinos a Paco González, Mike Hansen y Jorge Calleja 'Hollister' [en un principio recibió el nombre de 'Conexión Deporte Valladolid'], registró su primer contacto el pasado 3 de octubre en el polideportivo de Canterac, precisamente el mismo día en el que fue cesado el director general del CBCiudad de Valladolid. Una reunión en la que estuvieron presentes Mario Arranz por parte del Recoletas Atlético, Fernando Suárez 'Fefé' por El Salvador, Hollister (VRAC), Juan Antonio Hernández (BMAula), Ángel Ruiz (CPLV de hockey en línea), José Antonio de Castro (BSR de baloncesto en silla de ruedas) y Mike Hansen por parte del UEMC. Entre esas cuatro paredes se habló de un «proyecto de ciudad».

Una cita en la que se pusieron en común todos los problemas que deben afrontar cada curso los principales clubes de elite de la ciudad, la gran mayoría coincidentes, con la intención de plantear un boceto consensuado con el que acudir a las instituciones. En esos primeros apuntes se habló de dos líneas, por un lado la que concierne a la generación de ingresos con la idea de canalizar las ayudas que se reciben de las empresas locales y a su vez implicar a otras, y por otro la que tiene que ver con los gastos para crear una central de compras y acudir bajo un mismo paraguas a las agencias de viajes para beneficiarse de mayores descuentos.

Al frente de las reivindicaciones se encuentra el evidente deterioro que sufren las instalaciones

En este punto, se puso como ejemplo la Capitalidad Europea del Deporte que disfrutará Valladolid en 2026 para explotar la marca e iniciar un impulso y relanzamiento del deporte local. «Hay que aprovechar este título que recibe la ciudad y que no quede solo en un parche en la ropa de nuestros equipos», señala Mike Hansen, presidente honorífico del equipo de baloncesto, que pone el foco en todas esas grandes empresas que nunca han aceptado patrocinar a ningún club para no generar un efecto llamada entre los demás. «Con este sello detrás, pueden invertir con el beneplácito del ayuntamiento para beneficio del deporte local, y de paso desgravarse con esa aportación», apunta, en una idea respaldada por Hollister. «Hay empresas que quieren ser invisibles, y esto sería una especie de plan ADO con el que se podrían beneficiar todas las partes», asegura el presidente del VRAC.

«La capitalidad de 2026 en Valladolid es un marco perfecto para impulsar de una vez por todas el deporte de la ciudad», señala Mario Arranz que, al igual que el resto de presidentes de clubes, ve cómo lo que generan no se corresponden con lo que reciben. «El deporte es algo transversal, y la actividad que llevamos a cabo afecta también al turismo, a la gastronomía, hoteles, hostelería,... Tanto el Chami como nosotros, por ejemplo, traemos a más de 10.000 niños cada año a Valladolid», explica Jorge Calleja, «y a veces la gente tiembla al ver cómo se engordan los precios en los hoteles».

El Recoletas Atlético percibió en su última subvención 170.450 euros, pero devolvió 70.000 en concepto de uso de instalaciones

En la reunión mantenida por los siete clubes se habló también de la línea de ayudas que perciben del ayuntamiento, y las desigualdades que se han generado en los últimos años, no solo con otras comunidades que apuestan más por el deporte sino ahora también con otras provincias de Castilla y León. De la mesa salieron datos como los 582.000 euros que destina a sus clubes un Ayuntamiento como el de Aranda de Duero (275.000 se destinan al Villa de Aranda de Liga Asobal frente a los 170.450 euros que recibió el Atlético Valladolid en 2024), o los 450.000 euros que ingresó de su ayuntamiento San Pablo Burgos en Primera FEBel curso pasado. O los 220.000 euros de Diputación de Palencia al Agropal de baloncesto.

En la reunión solicitada al consistorio se va a plantear un proyecto de ciudad para aprovechar el sello Valladolid Ciudad Europea del Deporte'2026

Ayudas que duplican en el peor de los casos las que reciben los principales clubes de Valladolid, que de un tiempo a esta parte no dejan de repetir que «compiten en inferioridad de condiciones» con respecto a otros equipos de la propia Comunidad. «Se trata de buscar fórmulas porque no puede ser que recibamos 170.000 euros en concepto de subvención, y paguemos 70.000 por el uso de instalaciones», se lamenta Mario Arranz, cuyo club utiliza otros pabellones para su cantera, además de Huerta del Rey.

En este punto cabe recordar que el Ayuntamiento de Valladolid, que en estos días desgrana el presupuesto que tendrá en materia deportiva, repartió en 2024 exactamente 833.844 euros entre 23 clubes de elite. Una cantidad que, al peso, contrasta con los 750.000 euros que destinó el consistorio en una sola semana a la celebración del Premier Pádel P2 en la Plaza Mayor.

Instalaciones obsoletas

En la preparación del boceto que se presentará en próximas fechas al ayuntamiento también se habló de las instalaciones y el desgaste que han sufrido con el paso de los años. La imagen de tres jugadores infantiles de la cantera del UEMC secando la pista de Pisuerga el pasado martes a consecuencia de las goteras –una escena que se viene repitiendo en los últimos años–, no ha hecho sino reforzar la necesidad de construir un nuevo pabellón en Valladolid, algo que por otro lado no se contempla en el actual equipo de Gobierno municipal.

«Se han ido acometiendo diferentes actuaciones, pero no dejan de ser parches», ha apuntado esta semana la concejala Mayte Martínez, que considera prioritaria esta actuación. «Es el siguiente objetivo prioritario para nosotros, porque entendemos que es uno de los pabellones más emblemáticos de nuestra ciudad», destaca. En términos de inversión, la última actuación data del pasado mes de septiembre cuando se inauguró el campo 2 'Promesas' en Pepe Rojo, con un coste de 670.000 euros.

«La capitalidad de 2026 en Valladolid es un marco perfecto para impulsar de una vez por todas el deporte de la ciudad» Mario Arranz Presidente del Recoletas Atlético

«Ese sello de Capital del Deporte puede servir para que empresas fuertes que nunca han entrado apuesten por este proyecto» Mike Hansen Presidente honorífico del CB Ciudad de Valladolid

«Hablamos de un pabellón que podrían utilizar varios equipos», apunta Hansen, en un contexto en el que también se trató de manera más vaga la posibilidad de que Valladolid contara con una Residencia de Jugadores que ayudara al crecimiento de los clubes, e incluso de una Ciudad Deportiva que diera servicio a varios deportes.

«Es necesario buscar soluciones para costear el mantenimiento de unas instalaciones que se han quedado obsoletas» Jorge Calleja 'Hollister' Presidente del VRAC

«En cuanto cae una tromba, el agua sale por los sumideros e inunda la pista de Canterac. Solución tiene, pero cuesta dinero» Ángel Ruiz Presidente del CPLV de hockey en línea

Afectado también por el deterioro que sufren las instalaciones está el CPLV de hockey en línea que, pese a disponer de un espacio como el pabellón de Canterac para desarrollar su actividad, sufre también los rigores del otoño en cuanto se inaugura la temporada de lluvias. «En nuestro caso no es por goteras, sino una mala urbanización de la zona, por los colectores, que en cuanto cae una tromba de agua sale por los sumideros e inunda la pista», explica Ángel Ruiz, presidente y alma mater del club, uno de los pocos que cuenta con equipo masculino y femenino en División de Honor. «Solución tiene, pero cuesta dinero», apunta sobre un problema, el de unas instalaciones obsoletas, que es común a los principales equipos de la ciudad. Y que será reivindicación prioritaria en la inminente reunión con el ayuntamiento.

Todo ello dentro de un 'proyecto de ciudad', aseguran, que frenaría la caída en picado que viene sufriendo la ciudad en materia deportiva en los últimos tiempos, y que ayudaría a relanzar el deporte local frente a la ventaja que vienen disfrutando ya provincias tan próximas como Burgos o Palencia.

Reporta un error