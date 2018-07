Las razones de elegir el BM Nava Adrián Rosales, en el centro, durante su presentación como nuevo jugador navero. / F. A. D. Adrián Rosales, que firma para las dos próximas temporadas, destaca el proyecto deportivo y el calor de la afición navera FERNANDO ARCONADA Segovia Jueves, 26 julio 2018, 23:23

A primeros de este mes de julio, el Viveros Herol BM Nava hacía oficial la incorporación de Adrián Rosales (1985), un lateral gallego que llega procedente del Caen, de la Segunda División Francesa. Una de las más firmes apuestas del conjunto navero para volver a intentar el ascenso a la Liga Asobal. Antes de su aventura en Francia, el jugador de Cangas de Morrazo había estado vinculado durante toda su carrera deportiva en el equipo de su ciudad natal.

Y ya tuvo la oportunidad de posar con la que va a ser su nueva camiseta. Fue la primera de las presentaciones. En los próximos días, el club presentará a Paco Bernabéu y al italiano Nicolo D'Antino en el lugar habitual para este tipo de actos, en el hostal Fray Sebastián de Nava de la Asunción, arropado por los niños que participan en estos días en el campus, por el cuerpo técnico con Dani Gordo a la cabeza, directivos, el alcalde, algunos jugadores del conjunto navero y un buen número de aficionados.

Rosales tenía opciones para continuar en Francia e incluso para probar en una nueva Liga, con muchas ofertas del extranjero, de España, pero ha acabado decantándose por la propuesta del club segoviano, dando un nuevo giro a su carrera deportiva. Firma por dos años con el conjunto navero. «Empieza una nueva temporada para el BM Nava con la presentación de un jugador extraordinario en el aspecto deportivo y como persona», destacó en su presentación Julián Mateo, quien apuntó que el jugador vivirá en Nava, con su mujer. «Esperamos que te sientas en casa y seas un navero más; es nuestro gen».

Un vídeo mostró imágenes de algunos de sus goles. Algunos de muy bella ejecución. Y después, el propio Rosales explicó las razones por las que ha venido a Nava. «Llego con mucha ilusión y ganas. Me llegó la oferta ya hace unos meses y lo primero que hice fue ponerme en contacto con jugadores que conozco, hay algunos con los que ya jugué, como Yeray, y me hablan de un pueblo volcado con el balonmano, de un equipo muy unido, una afición que apoya mucho y era algo que echaba de menos en Francia porque el público allí es más frío y echaba de menos ese calor del público», comentó. Esa fue una de las razones. «Ese espíritu familiar del club fue lo que me hizo venir aquí, todos están muy unidos, la afición... y como dije antes, lo echaba mucho de menos y es algo que me atrae mucho», apuntó durante su presentación. Y espera demostrar su juego en el nuevo pabellón navero.

Otra, el objetivo que se ha marcado. «Este año no han conseguido el ascenso por muy poquito, pero vamos a luchar por él seguro y con esa intención vengo, la de ayudar al equipo para estar lo más alto posible y lo más pronto posible y seguro que mis compañeros y el entrenador me van a ayudar. Esa es mi intención, ayudar al equipo para ascender», añadió el jugador.

Viene de jugar en Francia, diferente idioma, diferente país, diferente balonmano. «He estado dos años fuera y al principio me costó adaptarme porque en España jugamos más con la cabeza que con las piernas o con los brazos;es más físico allí y ese cambio me costó. A pesar de que en el vídeo solo hayáis visto solo goles soy un jugador más completo;puedo aportar en defensa, puedo aportar en el juego en grupo... Creo que el juego en España se adapta más al jugador que yo soy. Voy a volver a rendir lo que a lo mejor no hice en Francia, aunque al final acabé adaptándome y encontré buenas sensaciones. Vengo con ellas», comentó.

Dicen que es un jugador completo. Le gusta defender, le gusta trabajar, y en ataque puede aportar lanzamiento exterior, también juego con los pivotes, con los extremos... «Intentaré hacerlo lo mejor posible, pero creo que puedo aportar un poquito en todas las facetas del juego». Y que el grupo esté echo «será de ayuda. Ellos no se van a tener que adaptarse a mí; seré yo el que se tenga que adapta a ellos, pero cuando el grupo está hecho, es un poco más sencillo todo».