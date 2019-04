Preparados para el gran día

Tendrá que esperar el Viveros Herol BM Nava para celebrar como se merece el ascenso, pero es una cuestión de tiempo. La pena es que no pudo hacerlo con su afición, pero lo tiene en su mano, y no lo va a soltar. Con la solvencia que está demostrando este equipo no se le va a escapar. Solo necesita un punto más, cuando regrese tras el parón que viene ahora de dos semanas. Vendrá bien un merecido descanso... Nava ha vivido muchos años de buen balonmano y ahora solo queda culminar todo este buen trabajo en las próximas fechas. Tiene mérito, mucho mérito, lo que está consiguiendo este equipo. Aunque lo tenga complicado, aunque los rivales lo pongan difícil... sale a relucir su fortaleza mental.

De las tres condiciones que precisaba el conjunto navero para ser equipo Asobal se cumplieron dos. Una, la principal, ganar. Y lo hizo ante un gran equipo, como el FC Barcelona Lassa B. Es un equipo filial, sí, pero lleva en sus camisetas un escudo y un nombre que causa respeto en balonmano, en fútbol, en baloncesto, en hockey y si lo tiene, hasta en el equipo de deportes autóctonos.

Pero no se dio una de esos factores que no dependía del Nava. Cuando el equipo saltó a la cancha ya se sabía (es lo que tienen las redes sociales) que Alarcos Ciudad Real había ganado en Zarautz. Y al final también se supo que Puerto Sagunto cayó frente al Antequera.

El conjunto catalán estuvo a punto de tener el honor de ser el primero en derrotar al conjunto navero en Nava (que sigue imparable, intratable como local). Llegó a tener una ventaja de cinco goles (16-21 y 17-22) en esa segunda parte, pero a partir de aquí sufrió un cortocircuito y el conjunto navero aprovechó para desmontar todo el eje eléctrico del conjunto catalán. El guardameta Ernesto, que no solo para (aunque tuvo problemas con los lanzamientos de Knorr y Klein) también los marcó. Logró tres, en jugadas en las que el Barcelona Lassa B apostaba por dejar vacía su portería. Por ahí también se le fue el partido ante un conjunto navero que una vez más supo mantener la cabeza fría. No se vino abajo y, apoyado por el incansable aliento de su afición, fue poco a poco acabando con la resistencia de los visitantes.

No empezó mal el conjunto de Dani Gordo. El FC Barcelona Lassa B falló su primer ataque y en esos primeros dos minutos fue por delante (2-0, gracias a los goles de Andrés Alonso y D'Antino) y mantuvo esas distancias en esos primeros minutos con un gol de Llopis (de los destacados del partido, con ocho goles), aunque a partir de este momento fue el Barcelona B el que tomó la iniciativa en el marcador, apoyado sobre todo en los lanzamientos (qué misiles) tanto de Knorr (8 goles) como de Klein (otros 8), que hacían mucho daño al conjunto local. Un parcial de 0-4 (5-7) obligó al técnico local Dani Gordo a solicitar un tiempo muerto. El conjunto catalán seguía manteniendo las distancias en el marcador, pero Nava no se daba por vencido. Agus Casado marcó su primer gol en el minuto 26 y sirvió para dar vida al conjunto local (11-12). Para entonces, la afición ya estaba bastante descontenta con la actuación de los colegiados. Y mientras, el Barcelona B a lo suyo, para irse al descanso con una desventaja de tres goles (13-16).

La segunda parte comenzó con la misma dinámica; una buena puesta en escena del conjunto navero, que llegó a ponerse a un gol (15-16 y 16-17), pero no conseguía dar ese último paso para tomar la iniciativa en el marcador. Y para colmo todo se torció en esta fase. Nava se quedó estancado en esos 16 goles, mientras el Barcelona, apoyado en las paradas de su portero, aprovechó esta circunstancia para poner tierra de por medio (16-21 y 17-22).

Y aquí empezó a cavar su propia tumba el filial del Barcelona, mientras Nava fue creciendo y creciendo, sobre todo en defensa. Brakocevic puso el marcador en un apretado 21-22 y poco después, el propio jugador local anotaba el 22-23. Agus Casado logró el empate (23-23) y Ernesto puso por primera vez al conjunto navero (salvo esos minutos iniciales) por delante en el marcador. Con cansancio acumulado, algunos fallos, asumiendo riesgos y sobre todo con un Nava en modo ascenso, el conjunto navero ya no cedió en el dominio. Knorr rompió la sequía de su equipo para poner un inquietante 25-24, pero D'Antino y Llopis se encargaron de poner las cosas en su sitio (27-24). No quería irse de vacío el Barcelona B, que lo intentó con Adriá León (28-27), pero otra vez Agus Casado y el guardameta Ernesto martillearon esa intención del conjunto visitante con jugar de siete, sin portero (30-27). Para entonces, poco importaba que el ascenso tuviera que esperar; ya llegará la ocasión. Nava era una fiesta. De nuevo Ernesto (sí, Ernesto, el guardameta del Viveros Herol BM Nava) anotó el 31-27. Y solo los dos últimos goles de Adriá León maquillaron esa diferencia para terminar con ese marcador de 32-29.