El Nava resiste en Cangas y se erige en el rey del empate (23-23)

Dani Gordo: «Nos ha costado mucho ponernos por delante en el marcador»

El técnico del Viveros Herol Balonmano Nava, Dani Gordo, lamentó la deriva del partido, en el que pudo llevarse la victoria: «Es un partido que puedes ganar o perder y eso es algo que ya nos está pasando mucho esta temporada al final lo empatas. Nos ha costado mucho ponernos por delante en el marcador más allá de alguna ocasión puntual. Me voy satisfecho con la labor del equipo. Sacar un punto de Cangas es muy difícil. Lógicamente si hubiésemos conseguido los dos sería genial, pero hemos competido muy bien en una cancha muy complicada».

Subrayó, el entrenador visitante, la disciplina que han mostrado sus pupilos para llevar al parqué las instrucciones del cuerpo técnico: «Hemos dado más confianza a la gente del inicio y han salido las cosas. El equipo ha respondido muy bien a lo que hemos ideado desde el banquillo. Para nosotros era un partido muy difícil por la afición rival, por el equipo que tienen, por ser un viaje largo. Son muchos condicionantes y hemos sabido llevarlos todos para sacar un punto muy importante. La defensa ha estado fenomenal, la portería ha estado extraordinaria como siempre así que en ese sentido no puedo más que estar satisfecho».

Gordo recordó su historial en Pontevedra: «He venido tres veces a Cangas y las tres veces he empatado. Es un sitio al que me encanta venir y ojalá hubiese más pabellones como este. Han cambiado su idea de juego este año, pero no deben tener problemas para salvarse porque tiene gente muy buena como Cerqueira, Muratovic, Kuran o Mitic que va a ser uno de los mejores en su puesto de la Asobal».

Mientras, El entrenador del Cangas, Nacho Moyano, apuntó que, según su punto de vista, su equipo estuvo más cerca de la victoria que el rival: «Hemos controlado el resultado durante más de 50 minutos. Ellos son un equipo muy guerrero, son muy combativos y sabíamos que no le iban a perder la cara al partido, como así ha sido. Cuando lo hemos tenido para romper el encuentro, nos hemos equivocado y hemos tomado decisiones desacertadas. El partido se nos va en pequeños detalles».

Destacó, el técnico anfitrión, la mejora en el aspecto defensivo: «Se ha jugado y defendido mucho mejor con un buen repliegue. Hemos perdido un punto en casa, que es lo que al final nos acaba matando. Hemos estado más centrados en todas las facetas. Quizá en la primera parte ellos volvieron a meterse en el partido. Ha faltado madurez en momentos decisivos. Jugamos de un modo que nos lleva a tener tres goles de diferencia arriba y sin embargo, cuando lo tenemos, dejamos de jugar así».