Diego Camino, a dos goles de los 500 en la Asobal

Sin fecha de caducidad

La futura renovación no le quita el sueño al veterano central

Tiene 39 años, trabaja a media jornada y tres hijos, Simón, Martina y Teo que son su auténtica debilidad. Reconoce que no está muy lejos el momento de decir adiós a su carrera como jugador, pero no se pone fecha.

«Cada temporada es un regalo. Sé la edad que tengo y está claro que más pronto que tarde tendré que dejarlo, pero hoy por hoy no pongo fecha de caducidad. Por eso mismo, intento disfrutar al máximo en cada entrenamiento y en cada jornada», afirma Diego Camino, que apenas tiene tiempo libre a lo largo del día y más ahora con el cambio de horario de los entrenamientos. «Entrenamos por la mañana y es cuestión de organizarse. Me levantó a las seis y media de la mañana, tengo un trabajo a media jornada para acudir a los 11:30 a los entrenamientos que acaban sobre las 14:00. Luego por la tarde, con tres niños pequeños siempre hay tarea».

A pesar de ser actualmente el más veterano de la plantilla y hoy por hoy imprescindible en el equipo, Diego Camino reconoce que «en cada entrenamiento intento dar el máximo porque en la Liga Asobal si no das el 100% te pasan por encima. Además estoy jugando con chavales de veinte años y hay que ponerse las pilas».

Pese a su veteranía y su infinidad de partidos, Diego intenta disfrutar en cada partido hasta que decida poner el punto final a su carrera. No quiere oír hablar todavía de renovaciones y de continuidad. «Estoy centrado en el trabajo diario. Soy consciente de mi situación y de mis condiciones y no hay ningún problema con el club. Ambos somos realistas y por ello hemos llegado a acuerdos por una temporada. Desde luego no es mi principal preocupación el tema de la renovación. Ya lo veremos más adelante».

Ya la hora de hablar de su futuro y del balonmano, Diego Camino reconoce que «quitarse 30 años de balonmano de encima es complicado. Me ha gustado entrenar a niños aunque este años por circunstancias personales no puedo. Lo de entrenar a nivel profesional ya son palabras mayores. Desde luego, será difícil que me despegue de una manera u otra del balonmano».