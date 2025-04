Paul Thin ultima su particular 'Operación Triunfo' en Valladolid El cantante visita la ciudad del Pisuerga presentando su nuevo disco 'Reboot'

Alejandro Ríos Viernes, 11 de abril 2025, 20:56

Pablo Suarez Delgado, más conocido como Paul Thin, es un fenómeno de masas allá por donde va, atrayendo gente dispuesta a hacer cola durante horas para poder disfrutar del artista armillero y su talento, tal y como se apreciaba en las inmediaciones de la sala Moss, donde Paul Thin ha atendido a este medio.

El segundo puesto cosechado en 'Operación Triunfo' y la exposición que conlleva participar en un talent show de tal calibre hizo despegar su carrera, y en 2024 ya sacó su primer álbum 'Spawnpoint', una clara referencia al mundo de los videojuegos. Siguiendo por esta rama, en 2025 presenta 'Reboot', con una producción muy sólida y una gran cantidad de géneros, desde algunos más comerciales como el 'reggaeton' o el 'pop' a otros más de nicho como el 'afrobeat', el 'drum and bass' y el 'funky carioca', que aportan frescura a un trabajo en el que el artista abre su corazón.

A diferencia de otros artistas en la que su simbiosis con el productor se basa en poner la voz sobre los ritmos o 'beats' creados por su socio, a Paul Thin le gusta meter las manos en la masa en la creación de los sonidos en los que luego se va a subir, y su programa favorito para hacerlo es 'Ableton'. Así aparece, además de como intérprete, como productor en todas las canciones de este álbum, siguiendo la estela de su productor favorito 'Pharrell Williams' que, como él, también canta.

En lo que a su visita a la ciudad se refiere, en su paso por Valladolid el artista se ha encontrado «una ciudad muy nublada» pero le ha encandilado el centro de la ciudad, destacando que «sea tan peatonal». Siguiendo con el concierto siente que «a la gente le está gustando mucho» y cree que «a la gente de Valladolid le va a gustar el show». Al preguntarle si hay alguna comida preferida antes de subirse al escenario, nos confiesa entre risas que no come porque «bota mucho y prefiere no tener nada que echar»

Así, directo al meet and greet y las pruebas de sonido se despide Paul Thin, tachando otra ciudad más de toda la geografía española que va a recorrer, exponiendo un álbum al mundo con el que pretende hacer 'Reboot'.