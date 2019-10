Una de cada cinco mujeres reside en pueblos de menos de 1.000 habitantes

«Desplazas a tus hijos para estudiar, pero no para otras actividades»

Las tres gestoras de la residencia de ancianos de Ituero de Azaba HRI: Hortensia Díaz, Raquel Sánchez e Isabel González tenían trabajo cuando decidieron dar el paso y ponerse al frente de este negocio. Es más, Hortensia y Raquel continúan viajando a diario a Ciudad Rodrigo porque siguen manteniendo sus puestos. «Nos lo tomamos más como un reto que como otra cosa, no es que necesitáramos el trabajo porque ya teníamos uno», comentan.

Se muestran orgullosas de lo aprendido durante estos más de cinco años, «nos ha enriquecido mucho», al tiempo que destacan la contribución que hacen al pueblo en el que residen.

«Algo se ha notado en el pueblo porque hay trabajadoras que se han censado, todo lo que se puede se compra aquí y la mujer del pueblo que ha tenido titulación y ha querido, ha entrado a trabajar». En total, 14 mujeres y 22 residentes dan forma a este centro de propiedad municipal.

«Quitando las caravanas tengo el mismo día a día que uno que trabaja en Madrid», comenta Raquel que llegó a Ituero hace 20 años.

Reivindican la felicidad de vivir en el pueblo, «esto es otra calidad», añade Hortensia, quien destaca que en el caso de la educación de los hijos «no lo tenemos tan fácil, hace años que no hay escuela y para estudiar los desplazas, pero no les llevas a otras actividades como el fútbol porque no van a estar todo el día en el coche».

Lamentan el envejecimiento del pueblo, «detrás de nosotras no hay nadie, hay ya gente de 70 años» y concluyen que «las medidas contra a despoblación tendrían que haber empezado hace 25 años, ahora la gente se ha ido fuera».