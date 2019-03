Mars España despedirá a 18 trabajadores de la factoría de Arévalo Entrada a la fábrica de Mars en Arévalo. / EL NORTE Desmantelará la sección dedicada a la elaboración de la línea de envasado de comida enlatada FERNANDO MURIEL ARÉVALO Viernes, 15 marzo 2019, 20:26

La fábrica de alimentos para animales de compañía que Mars España tiene en Arévalo ha despedido a 18 de los 180 empleados con los que cuenta, con motivo del desmantelamiento de la línea de envasado de comida enlatada.

En principio, la multinacional había presentado un ERE en el que se contemplaba el despido de 30 personas, pero que tras un proceso de negociación entre el sindicato CC OO y el comité de empresa con la dirección de Mars España la cifra se ha visto reducida a 18 de una plantilla compuesta por 180 trabajadores y trabajadoras.

Por otra parte, en el acuerdo ratificado entre las partes afectadas se han pactado para los despedidos unas indemnizaciones muy superiores a las previstas en el ordenamiento laboral vigente para este tipo de situaciones, para las personas que tendrán que abandonar la fábrica.

Desde CC OO han señalado que el clima en todo este proceso no ha sido conflictivo por lo que desde la central sindical se encuentran satisfechos por el pacto alcanzado. De igual forma, han dejado claro a la empresa es que este proceder se debe a una mera situación coyuntural, no estructural, por lo que no están dispuestos a consentir la destrucción de empleo fijo de calidad, por otro interino, parcial y en precario. Si los 18 puestos de trabajo que se van a perder se van a recuperar por este método «tendrán enfrente a CC OO».