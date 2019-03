El Ayuntamiento de Arévalo anuncia la inminente adjudicación de las obras de urbanización de la calle de la Cañada Real Burgalesa La Cañada Real Burgalesa pronto será una nueva carretera. L.J. MARTIN En la primera fase se abordará el tramo que une la avenida de Emilio Romero con la calle de Amaya FERNANDO GÓMEZ MURIEL ARÉVALO Viernes, 1 marzo 2019, 20:50

El Ayuntamiento de Arévalo, adjudicará en breve, las obras del primer tramo A de urbanización de la calle de la Cañada Real Burgalesa por un importe de 393.239,85 euros. Esta calle constituye una ronda que va a permitir comunicar las dos vías autonómicas que penetran en la ciudad de Arévalo desde el sur, la CL-605, que se apoya en la avenida de Emilio Romero y la AV-804 que continúa hasta el centro urbano por el Paseo de San Juan Bosco, uniendo las dos vertientes de los ríos Adaja y Arevalillo.

Para su empalme con estas carreteras, la nueva vía tiene en su proyecto dos rotondas en el enlace de cada una de esas vías, de las cuales ya han finalizado las obras correspondiente es a la carretera AV-804, en el cruce del paseo de San Juan Bosco, a la altura de la urbanización de Párraces, contemplándose en esta primera fase la correspondiente a la Avda. de Emilio Romero.

Una de las principales actuaciones en este nuevo vial ha sido la eliminación de más de diez torres de unas líneas de media tensión que discurrían a lo largo de ella, tras un acuerdo con la empresa Iberdrola, habiéndose incluido en el proyecto una nueva canalización que permitirá eliminar la línea que permanece y las torres que aún no se han podido ser retirar.

La actuación contempla un carril doble de circulación de vehículos, el cierre del carril bici que actualmente tiene una longitud de 2.300 m y pasaría a tener 3.600 m, una amplia zona verde entre ambos carriles en la mayor parte de su recorrido, junto con la plantación de árboles de alineación y una nueva iluminación energéticamente eficiente.

Se pretende que el resultado final constituya una vía verde que mejore la comunicación, que no haga de barrera ni obstaculice, si no que recupere la esencia de las Cañadas, como elemento vertebrador y comunicador, incluyendo una secuencia de parterres, para desarrollar a corto y medio plazo una propuesta de educación medio ambiental, que explique de forma original y gráfica la importancia de las Cañadas en la historia, no solo a nivel nacional, sino también en nuestra tierra.

En esta primera fase, que se iniciará en breve, se actuará sobre el tramo comprendido entre la avenida de Emilio Romero y la calle de Amaya, mejorando los actuales viales, para evitar el tráfico pesado junto a la zona de aparcamiento de las viviendas, donde se realizará un desdoblamiento de la calzada, con una vía de servicio exclusiva para estos aparcamientos, que no interfiera en el paso del tráfico por la calle.

Además, se construirá una acera para peatones, actualmente inexistente, en el lateral adosado a la tapia del antiguo colegio de los Hermanos Maristas y se completará la urbanización de la zona con los servicios precitados. Se mejorarán, asimismo, los accesos en las confluencias con la calle de Amaya y la del Tomillar, con la construcción de sendas rotondas.