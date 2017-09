El alcalde de Valladolid achaca a Adif el retraso en las obras y comprende el malestar en Pilarica Cartel colocado junto a la vía del tren, a su paso por el barrio de Pilarica. R. GÓMEZ Los vecinos reprochan a todos los partidos la incomunicación por el cierre del paso hace dos años JORGE MORENO Valladolid Viernes, 15 septiembre 2017, 14:38

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, responsabilizó ayer al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, del retraso en el inicio de la construcción de los dos túneles debajo de las vías, con los que se pretende facilitar la comunicación entre los barrios de Pilarica, Los Santos y Pajarillos. Este viernes se cumplen dos años desde que el Ministerio, dirigido en 2015 por Ana Pastor, decidiera cerrar el paso a nivel para facilitar la circulación de los trenes de la línea de Alta Velocidad entre Valladolid-Palencia-León.

Cuatro meses han pasado desde que el regidor socialista suscribiera el convenio con el ministro Íñigo de la Serna y ni los concursos han salido a licitación. Se trata de una inversión de 15 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento se comprometió a abonar 4.950.000 euros para la obra del túnel de la plaza Rafael Cano, que sustituirá al actual paso peatonal de 3 metros.

«Nosotros tenemos el proyecto para este túnel y estamos a la espera de que Adif nos dé el visto bueno definitivo, porque la obra está en espacio ferroviario. Esperamos que el permiso esté estos días, e inmediatamente lo sacaremos a licitación ya que lo tenemos presupuestado este año», explicó Óscar Puente.

Esta infraestructura, de más de 20 metros de longitud por debajo de la vía, permitirá no solo pasar a los peatones de un lado a otro de la calle Salud, sino también a los vehículos de emergencias.

La segunda obra, por importe de 10.100.000 euros, conlleva otro túnel de mayores dimensiones que permitirá la circulación de turismos, autobuses, ciclistas y peatones. Adif tenía previsto comenzarla desde la Plaza Aviador Gómez Barco hasta la calle Andrómeda, ya en el zona de Los Santos-Pilarica. Sin embargo, el trámite sigue pendiente

El regidor dijo comprender el malestar vecinal por el retraso en el comienzo de las dos obras, pero insistió en que «hablo con el presidente de Adif casi cada día para recordarle los proyectos pendientes. Me da buenas palabras y que están en ello. Tan pronto nos den el visto bueno sacamos a licitación la obra porque los pliegos están elaborados. Tengo más interés que nadie», apostilló.

Pese a ello, los representantes vecinales, que ayer volvieron recordar al alcalde y al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, que se comprometieron durante la campaña del 2015 y tras ser elegidos que darían una respuesta rápida a la incomunicación en el barrio, creen que el equipo de Gobierno no ha contado con la presión vecinal para forzar al Gobierno a dar una respuesta más urgente.

Cierres de locales y comercios, caravanas de 20 minutos en coche para pasar de un lado a otro de la vía por el túnel de Vadillos, son algunas de las consecuencias que los residentes en el barrio esgrimen.

Reproche vecinal

Pero el reproche vecinal no es solo para el equipo municipal. Margarita García, presidenta de la Federación de Vecinos y exdirigente de la Pilarica hasta el pasado marzo, cree que «el problema se ha enquistado de tal forma que todo el mundo da buenas palabras pero no se plasman en hechos. Y seguimos estos 731 días con las verjas echadas. ¿Cómo es posible tardar dos años para poner en marcha los dos túneles?», dice.

García vuelve a reprochar al equipo de Gobierno (PSOE y VTL) que hayan descartado el soterramiento del ferrocarril.

«Es una oportunidad pérdida para estos barrios vinculados a la vía. Es cierto que está mediatizada por la deuda con los bancos, pero quizás se tendría que haber dado un puñetazo en la mesa para sacarlo adelante. No han contado con vecinos para presionar, y ahora muchos recuerdan aquella asamblea del 2015 cuando Puente nos dijo que nos podríamos ir a nuestra casa porque el Ayuntamiento se encargaría de la solución, y que, si hiciera falta, nos llamarían. Pero hasta ahora», dijo Margarita García, que ve el ‘mundo de la política’ al revés ya que no es de recibo que un partido, como el PP, que ha estado 20 años gobernando, teniendo en su mano tanto el gobierno de la Junta de Castilla y León como el central, no haya hecho un metro de soterramiento de ferrocarril y ahora lo esté planteando».

Para Eduardo Villarramiel, presidente de la Asociación Santos-Pilarica, «los vecinos están prácticamente encerrados, sin autobuses como nos prometieron, y lo que queremos de los políticos son soluciones, no palabras». Y extiende su crítica también al partido Ciudadanos por considerar que debería de haber intervenido con mayor esfuerzo para que el apoyo prestado a los Presupuestos Generales del Estado por parte de esta formación hubiera servido para destinar partidas al soterramiento del ferrocarril.

Concentración esta tarde del viernes

El segundo aniversario del cierre del paso a nivel se ‘celebrará’ esta tarde (19:30 horas) por los vecinos con una asamblea. Han sido muchas reuniones, incluso concejos abiertos con el anterior regidor, León de la Riva, que se han realizado desde el 2014 para buscar una alternativa de comunicación al paso de la Alta Velocidad.

Pero la de este aniversario servirá para inaugurar ‘El bosque de los días olvidados’. Se trata de una performance con árboles y ramas secas, que se han recuperado en su mayoría de una corta de la Montaña Palentina, y que se colocarán con yeso en botellas de plástico. «Hundirán sus raíces en las mentiras, olvidos y falta de respeto que sufrimos en Pilarica», dicen.