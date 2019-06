Tomás del Bien considera injusta la decisión del PSOE de excluirle como diputado provincial Tomás del Bien, alcalde de Toro, Zamora. / Alicia Pérez El alcalde de Toro ha elevado su protesta a Luis Tudanca y lo hará hoy también ante la Ejecutiva Federal ALICIA PÉREZ Zamora Martes, 18 junio 2019, 14:13

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, considera injusta la decisión de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Zamora y de la comisión de listas provincial de excluirle como diputado provincial por la zona electoral de Toro, después de que hace diez días se impusiera al otro candidato, Luis Segovia, por 28 a 24 votos en la votación en la que participaron los concejales de la zona.

El regidor toresano, que ha logrado la mayoría absoluta en el Ayuntamiento del municipio por segundo mandato consecutivo, ha explicado que es la decisión del partido «en contra de lo elegido democráticamente en una sede», pero que es una decisión legítima y «hay que aceptarla, no sin estupor, desde luego».

Su exclusión como diputado provincial se la comunicó por teléfono en la tarde de ayer el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez. La justificación que le dieron fue que se muestra crítico con las decisiones de la Ejecutiva, según ha explicado el alcalde. «Al parecer no vale el pensamiento diferente al que marca la Ejecutiva Provincial, no vale la libertad en este partido porque siempre que he expresado mi opinión, lo he hecho con total respeto, sin ninguna falta de respeto a nadie y diciendo lo que consideraba oportuno», ha manifestado.

Alude también a que en el partido se dice que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, cuando él considera que estos asuntos se tienen que sacar a luz porque «es la única manera de que los trapos sucios nos sonrojen y actuamos de verdad para que estén limpios».

Además, asegura que la decisión adoptada por el partido no le parece justa a él ni a nadie de la militancia zamorana. «Absolutamente a nadie», defiende.

Ahora lo que le queda, según sus explicaciones, es acatar la decisión de la Ejecutiva Provincial porque «el reglamento del PSOE le permite cometer estos actos».

«Por suerte, los ciudadanos a mí ya me han puesto en el lugar que me corresponde, que es gobernando Toro con mayoría absoluta por segundo mandato consecutivo y como alcalde de la zona electoral única en la que ha ganado el Partido Socialista».

En este sentido, entiende que en el PSOE provincial no cuentan los méritos políticos, personales ni sociales, sino «la subyugación al sistema impuesto por la Ejecutiva Provincial».

Hay que recordar que Tomás del Bien se enfrentó al secretario provincial, Antidio Fagúndez, en el Congreso Provincial que celebró el partido en el año 2017. Además, se ha mostrado crítico con los resultados electorales obtenidos por el PSOE en la capital zamorana en los pasados comicios municipales.

«Cuando el Partido Socialista ha sumado más votos en todos los sitios a nivel provincial, ha caído y ha perdido votos en Zamora y es el peor porcentaje de voto en las capitales de provincia», ha asegurado Del Bien Sánchez.

Entiende además que se han tenido en cuenta estas críticas que ha hecho sobre los resultados, pero que, sin embargo, no se ha valorado «cuando se saca la cara por el partido, se lucha para que Pedro Sánchez haya sido presidente, para arrebatar el senador al Partido Popular o para que Luis Tudanca haya tenido tres procuradores en Zamora».

«No se dan cuenta que los únicos que no han luchado han sido desde la capital con el peor resultado que hemos tenido de la democracia», sostiene el regidor toresano.

Tras su exclusión como diputado provincial, ha afirmado que la gente también estaba ilusionada con que desde Toro se pudiera participar en un proyecto provincial importante, pero que el Partido Socialista en Zamora «se empeña en cercenar siempre las expectativas sociales de esta provincia».

Tomás del Bien ha elevado ya su protesta al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y lo hará a lo largo de la jornada de hoy ante la Ejecutiva Federal.

Desde la Secretaría de Organización del partido, su responsable, Eduardo Folgado, ha explicado que para la elección de los diputados provinciales se tienen en cuenta varios criterios y que uno de ellos es el trabajo desarrollado por los candidatos en la provincia o en su zona de influencia. «En la campaña tanto de las elecciones municipales como de las generales, Luis Segovia ha estado siendo responsable de la zona recogiendo apoderados, entregando las listas en el juzgado y ha estado en contacto directo con todos los concejales de la zona. Es un trabajo que hay que recompensar», ha defendido sobre la labor desarrollada por Luis Segovia, alcalde de Morales de Toro y que ha sido diputado con anterioridad.

Además, Eduardo Folgado ha recordado que la votación que se realizó y en la que resultó vencedor Tomás del Bien no era vinculante y que así se advirtió antes de su celebración.