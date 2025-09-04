Olleros de Tera clama por el vecino que presuntamente apuñaló a su atracador: «Es la crónica de una muerte anunciada»

Todo sucedió el pasado el pasado lunes, 1 de septiembre, en el bar que Álvaro regenta en Olleros de Tera (localidad aneja al municipio de Calzadilla de Tera). La hipótesis dominante, como aseguró el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, es que «la víctima intentaba robar en el establecimiento y el presunto agresor respondió con tres cuchilladas». La Guardia Civil recuperó el cuchillo.

Dos días después, la víctima (el atracador) está en la UCI de un hospital en León tras sufrir una agresión con arma blanca en cara y abdomen. El agresor (el atracado) está en prisión provisional comunicada sin fianza (en el Centro Penitenciario de Topas) por un presunto delito de tentativa de homicidio. La cual se ha decretado, informan en la Guardia Civil, «por la tipología y gravedad de las lesiones».

Y el pueblo está inflamado porque lo consideran una injusticia. De hecho, ayer hicieron una movilización para mostrar su indignación. En conversación con El Norte de Castilla, la alcaldesa, Julia Celestina Fernández, asegura que el pueblo está consternado: «Entran a robar en tu casa, te defiendes y al final tú, que eras la víctima, te conviertes en agresor», afirma contrariada.

Recuerda que la persona que ahora está hospitalizada se empadronó en el pueblo el 1 de julio, que ha pagado el arrendamiento correctamente, y que ya había robado anteriormente. «Muchos vecinos han informado de que les han robado en los huertos. En las casas no, pero sí ha habido intentos. Esto es la crónica de una muerte anunciada», señala.

«Esto le podía haber sucedido a cualquier persona en el pueblo y es algo que se veía venir, por ello, hablé hace 15 días con la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y les dije que la situación en el pueblo estaba muy tensa. En la Guardia Civil me aseguraron que iban a reforzar la vigilancia con más patrullas», algo que no ha sucedido. No obstante, desde la Guardia Civil informan a este medio de que ningún vecino ha oficializado denuncia alguna y que tampoco ha habido un encuentro formal con la alcaldesa para aumentar la dotación.

De momento, informa la edil, no hay programadas más concentraciones. Desde el Ayuntamiento, como institución, asevera, deben esperar a que avance la investigación, pero ella, como vecina y amiga del agresor, le da todo su apoyo, «al igual que el resto del pueblo».

A la movilización que se celebró el lunes acudieron unas 300 personas (Calzadilla de Tera tiene 287 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística –INE–) que, bajo el lema «Defender a Álvaro es defender nuestro pueblo», y con pancartas en las que se leían frases como «Álvaro no estás solo» o «Cualquiera podríamos ser él, ¡libertad para Álvaro!», demostraron su total apoyo al atracado agresor. El próximo sábado (6 de septiembre), a las 18:00 horas, habrá otra concenctración en Olleros de Tera.

