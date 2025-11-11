El ciervo que se paseó por Zamora desconcierta a los expertos: nadie entiende cómo sucedió

Ciervo que el pasado domingo se refugió en un parking del casco antiguo de Zamora.

Un inquilino nada habitual se paseó el pasado domingo por el casco urbano de Zamora. Un esbelto ciervo, con notable cornamenta, recorrió varias calles del centro de la ciudad causando sorpresa, y preocupación, entre los viandantes. Finalmente, acabo refugiándose en el parking de San Martín.

Y allí estuvo más de cuatro horas, hasta que una veintena de efectivos, entre policías, bomberos y veterinarios, consiguieron controlarle con tres dardos tranquilizantes. En la tarde del mismo domingo, soltaron al ciervo en un lugar seguro.

Algo absolutamente excepcional

Incluso hubo que recurrir a dos empresas cercanas a la capital –Clínica Albéitar y Cobadu– para que proporcionaran nuevos dardos tranquilizantes, ya que se habían agotado los del Centro de Recuperación de Animales y Aves (CRAS), debido a que es una munición que no suele ser necesaria en zonas cercanas a la ciudad.

Porque la presencia de este animal en el casco urbano es muy excepcional. De hecho, el primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, aseguró que no recuerda ningún ciervo macho con cornamenta, sino solo una hembra.

Y, en conversación con El Norte de Castilla, fuentes del Departamento de Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora (que también participaron en la captura) afirman que no saben de dónde pudo llegar el ciervo, ni tampoco las razones que lo trajeron hasta la ciudad. «Puede que se desorientara o que escapara al oír algún disparo de cazador, pero no se puede saber».

Lo que sí dejan claro es que es un fenómeno que, en circunstancias normales, no debería volver a acaecer, al menos de manera habitual. «Igual no sucede en otros 15 años», comentan.

Los jabalíes

Otra cosa, advierten, son los jabalíes. En el caso de estos animales, indican las mismas fuentes, «sí es posible que los empecemos a ver de vez en cuando en las ciudades, como ya ha sucedido en algunas de España en los últimos tiempos». El motivo es que la caza se ha reducido mucho y también los alimentos que estos animales encuentran en el campo, informan. Por lo tanto, lo que les empuja a las ciudades es el hambre: «Buscan comida, por eso rebuscan en los contenedores».

Antes, añaden, «las propias Administraciones daban comida (principalmente, animales muertos) a las especies que estaban en el monte, pero ahora, con la cantidad de enfermedades de transmisión que hay, ya no se puede hacer».

No obstante, desde Salud Pública municipal envían un mensaje tranquilizador: «Esto no quiere decir que debamos alertarnos y que haya algún problema. Ahora mismo, no lo hay».

