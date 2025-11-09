El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Veterinarios durante el operativo.

Veterinarios durante el operativo. El Norte

Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora

Tras curarle las heridas, probablemente sufridas durante su huida por la ciudad, el animal ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

Han sido necesarias más de cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para doblegar al ciervo que se ha colado en el aparcamiento de San Martín, en pleno casco antiguo de Zamora ... . Más de una veintena de efectivos, entre policías, bomberos y veterinarios, se han empleado a fondo para atrapar al cérvido, que ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  9. 9

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  10. 10 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora