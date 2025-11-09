Cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para atrapar al ciervo macho que irrumpió en un 'parking' de Zamora

Han sido necesarias más de cuatro horas y tres dardos tranquilizantes para doblegar al ciervo que se ha colado en el aparcamiento de San Martín, en pleno casco antiguo de Zamora ... . Más de una veintena de efectivos, entre policías, bomberos y veterinarios, se han empleado a fondo para atrapar al cérvido, que ha sido trasladado a un lugar seguro para su puesta en libertad.

La irrupción del animal -de unos seis años, a tenor de su cornamenta- en el casco urbano de Zamora se produjo sobre las tres de la tarde procedente, según las primeras hipótesis, del entorno natural cercano al embalse de Ricobayo. El ciervo, desorientado, se lanzó a la carrera por las calles Pisones y Doctor Fleming, para luego introducirse en el céntrico aparcamiento de San Martín, que en hora punta de un domingo albergaba una gran cantidad de vehículos en su interior. Ante la peligrosidad de la situación, ya que el venado tenía una cornamenta considerable, la Policía Municipal y la Nacional bloquearon con sus vehículos el acceso al 'parking' hasta que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León determinaron la forma en la que se le iba a capturar para retirarlo sin que se produjeran riesgos para las personas o sufriera daños el animal.

«Hemos tenido la suerte de que se metiese en el aparcamiento para poder controlarle y dormirle con seguridad», explica David Gago, primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana y Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Después de unos momentos de tensión e incertidumbre, los miembros del Centro de Recuperación de Animales y Aves (CRAS) de Villaralbo tomaron la decisión de disparar un dardo tranquilizante al ciervo. Tras dos intentos fallidos, el tercero consiguió dar al animal, pero para sorpresa de todos los presentes no le doblegó. «Estaban bastante sorprendidos porque con la cantidad de dosis que tiene cada dardo debería haber caído», señala Gago, quien matiza que «creen que no le hizo nada porque estaba muy alterado».

De hecho, con la 'munición' inicial del CRAS agotada, pues no suele ser necesaria en las zonas cercanas a la capital, dos empresas -Clínica Albéitar y Cobadu- prestaron sus servicios para capturar al animal con otros dos dardos tranquilizantes, que finalmente lograron reducirlo. «Ha sido muy complicado porque normalmente solo hace falta uno para dormirles», subraya Gago.

Ampliar Ciervo dormido y con las heridas curadas. El Norte

Con el ciervo ya controlado, los veterinarios tuvieron que suturarle dos profundas heridas que, según creen, se hizo con alguna valla durante su recorrido por las calles de Zamora. Una vez curadas, tuvieron que intervenir los Bomberos con una grúa para poder trasladarle a la zona de la que piensan que provenía, «porque solo ellos cuentan con materiales para mover cosas tan pesadas», apunta el primer teniente de Alcalde.

Esta larga operación, en la que han intervenido más de una veintena de efectivos de la Policía Municipal, Bomberos y veterinarios, tanto los técnicos de la Junta como los trabajadores de las dos empresas privadas, no es desconocida para los vecinos de la capital. «Otros años han ocurrido sucesos iguales, aunque no tan llamativos porque eran jabalíes o corzos, pero suelen ser habituales relativamente», detallaba Gago, quien apunta a la cercanía de zonas como los Arribes del Duero.

Tampoco es la primera vez que un ciervo campa a sus anchas por Zamora, pero nunca con esas características y menos para acabar en un aparcamiento. «No recuerdo ciervos machos con cornamenta, solo una hembra», incide el conceja. «Ha sido un episodio curioso y anecdótico en el que hemos tenido muy buena coordinación entre todos», resume.

«El Ayuntamiento mostró, a través de un comunicado, su agradecimiento «a todo el servicio de Policía Municipal, Bomberos, veterinarios municipales y de la Clínica Albéitar y de Cobadu y el resto de profesionales que han participado en los trabajos, así como los operarios del aparcamiento de San Martín». Asimismo, pidió disculpas a las personas afectadas por el «anormal suceso» e informó de que no se cobrará el aparcamiento a quienes se hayan visto perjudicados.