La cocina fácil de Martín Berasategui Bizcochitos cremosos de chocolate
El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana cómo preparar un postre delicioso y para chuparse los dedos: bizcochitos cremosos de chocolate.
https://www.elnortedecastilla.es/xlsemanal/gastronomia/receta-bizcochitos-cremosos-chocolate-berasategui.html
Viernes, 09 de Junio 2023
Tiempo de lectura: 1 min
Tiempo de preparación: 60 minutos para cuatro personas
Ingredientes:
- 150 g de chocolate negro al 70 por ciento
- 160 g de mantequilla
- 150 g de huevos
- 125 g de azúcar
- 90 g de harina
- 10 monedas o pastillas u onzas de chocolate
PREPARACIÓN
Fundimos, antes que nada, el chocolate y la mantequilla a 45 grados en un baño maría. Paralelamente, batimos los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla quede bien cremosa. Incorporamos entonces el chocolate y la mantequilla ya fundidos dentro de esta mezcla de los huevos batidos con el azúcar, removiendo bien, ayudándonos mejor, si podemos, con una lengua de goma. Agregamos entonces la harina tamizada en tres tandas, incorporándola con movimientos envolventes.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Encamisamos después con papel de cocina sulfurizado o untando con mantequilla y espolvoreando con harina unos moldes circulares de 5 centímetros de diámetro y 4,5 centímetros de altura. Con la ayuda de una cuchara colocamos en cada uno de los moldes encamisados 40 gramos, aproximada-mente, de masa, insertando a la vez una onza de chocolate negro en la mitad y cubriéndola posteriormente con otros 20 gramos más de masa. Horneamos, por último, los bizcochitos en el horno a 180 grados durante un tiempo que oscile entre unos 15 y unos 20 minutos, aproximadamente.
TRUCO
En vez de una onza de chocolate, podemos meter en el interior del bizcocho, antes de hornear, una fruta: una fresa, un gajo de melocotón o un par de frambuesas.
