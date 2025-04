El humilde y olvidado Barrio España: «Somos como un pueblecito dentro de Valladolid»

Hay que retroceder más de un siglo en el tiempo para hablar de Barrio España. Ya en 1915 había un puñado de casas construidas en la finca de Linares aunque, más bien, eran chabolas y cuadras que el Ayuntamiento permitió construir, consciente de que no iba a dar respuesta a las necesidades de viviendas de aquella época.

En esencia, se trataba de un paraje alejado de la ciudad y de las grandes aglomeraciones donde se concentraban las clases más humildes de Valladolid. El proceso de cambio comenzó en 1960 con la operación urbanística destinada a levantar 250 casas y cambiar la lamentable fisionomía de la zona, en la que trabajaron de manera altruista más de 300 vallisoletanos.

Sin embargo, el proyecto no consiguió evitar que el barrio cayese en el hoyo de la marginalidad y, ya en la década de los 80, con los primeros gobiernos democráticos, esta zona situada al norte de la ciudad se incluyó en aquellos necesitados de profundas reformas que, actualmente, están aún lejos de alcanzar los diferentes objetivos que se habían propuesto.

En pleno 2025, la estética de esta zona dista aún mucho del resto de la ciudad. Esto se debe a la peculiar mezcla entre las casas y edificios más deteriorados -los cuales a pesar de su estado rezuman historia- y las modernas promociones de bloques de viviendas de gran altura. Ante la variedad urbanística de su callejero, Barrio España es sin duda uno de esos rincones que invitan a ser visitados aunque solo sea por el mero hecho de comprender las enormes diferencias de urbanismo y población que puede haber en una misma ciudad.

«Somos como un pueblecito dentro de Valladolid, solo pedimos que nos den unos servicios mínimos» asegura Javier Alcántara, presidente de la asociación de vecinos de Unión Esgueva. «En ciertos aspectos la zona ha mejorado, ahora contamos con un centro de iniciativas ciudadanas en el antiguo edificio del Conde Ansurez, antes estaba en malas condiciones pero ahora ha mejorado internamente» dice. Además, también están contentos con las nuevas pistas deportivas, «que son ideales para los niños del barrio» o con los proyectos culturales que organizan desde su asociación, en especial para los más mayores.

Sin embargo, echa en falta un servicio de limpieza en condiciones y que funcione igual que en el resto de barrios y zonas del centro. «Aquí no se limpia de la misma manera que en el centro de Valladolid por ejemplo, hay algunos puntos donde vemos una gran cantidad de basura que lleva varios días ahí» lamenta.

Lo que sí destaca con orgullo e intenta reivindicar es el ambiente actual que hay en Barrio España, lejos ya de esa atmósfera hostil y peligrosa que acaparaba las portadas casi a diario. «Antes solo salíamos por los sucesos, pero ahora también se habla por ejemplo de nuestras actividades culturales, eso es un avance» asegura. Una mejoría con la que vecinos de toda la vida como Valentina -Tini- para los amigos, está de acuerdo.

Ella trabaja en el bar La Gala, situado en la avenida de Santander, donde destacan sus desayunos con churros. Esta vecina que se conoce Barrio España como la palma de su mano, considera que «el barrio es bueno, con gente muy competitiva aparte de ser muy amable» y además, la evolución de la zona ha ido a mejor, ya que «ya no existe esa marginalidad tan exagerada que había antes con el resto de la ciudad«.

En cuanto al ambiente, al igual que Javier Alcantara, está de acuerdo en que el barrio, «es más tranquilo de lo que muchos se piensan». Una opinión que comparte Milagros de Castro, que mientras pasea a su perro, un noble pastor alemán llamado Vida, intenta memorizar las calles y rincones del barrio, pues vive aquí desde hace tan solo cinco meses. «Yo he sido de La Circular de toda la vida, pero ahora me he mudado aquí y la verdad es que estoy contenta».

No obstante, también reclama y, más aún en su caso teniendo en cuenta su amor por los perros, que el parque canino de la zona se debería mejorar. «Está lleno de arena y eso es malo para los perros y además a veces te encuentras con basura y es incómodo pasear» explica.

Con mucho trabajo aún por delante para dar a los vecinos servicios indispensables, Barrio España es de esas zonas que, con el paso de los años, ha conseguido una notable evolución, aunque lejos aún del resto de barrios de la ciudad, cada vez más poblados y con muchos más comercios que hacen que sus vecinos no tengan la necesidad de moverse de su lugar de confianza.

Temas

Vida de barrio