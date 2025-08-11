Valladolid, en viñetas de cómic: «Lo más difícil de dibujar fue San Pablo» Los folletos históricos creados por seis investigadores universitarios busca acercar el patrimonio a los adolescentes a través de nueve capítulos de fantasía de Zaquiel, un personaje mitológico, con escenarios castellanoleoneses fieles al pasado

La calle Platerías, la iglesia de San Pablo, el Palacio Real, el antiguo tribunal de la Chancillería y la Casa de Cervantes son algunos de los escenarios que el dibujante y coguionista del cómic 'Zaquiel', Santiago Bellido, ha elegido para el capítulo de Valladolid 'El Central'. Este proyecto desarrollado por seis investigadores universitarios integra nueve historias que discurren en lugares de Castilla y León. El objetivo es «que el patrimonio llegue a los jóvenes», destaca el portavoz, que va a comenzar esta semana a «crear las redes sociales» con lo que espera «que llegue directamente a su público».

«Dividir en episodios qué vamos a contar, crear el guión, comenzar a dibujar, colorear y pasarlo al formato digital», resume el autor la elaboración del cómic que suma ya dos años y medio de trabajo; de hecho, en «dibujar una sola viñeta tardo tres horas», explica Bellido. Un tiempo del que los investigadores, según el autor, han disfrutado: «La inteligencia artificial podría haber entrado a formar parte del proceso, pero no se nos ha ocurrido meterla porque lo queríamos hacer nosotros».

Además, agradece la «ayuda económica de la Fundación de Castilla y León», que les ha permitido hacer viajes a los lugares que han representado: el Monasterio de San Perdro De Montes o el Valle del río Oza, en León; la iglesia de Olleros de Pisuerga, en Palencia ; Tobera, en Burgos; Caracena, en Soria o el Castillo de Aunqueospese, en Ávila. Escenas que ya están publicadas en su página web y «lugares que no hubiese visitado si no llega a ser por este proyecto», afirma mientras pasa las páginas de su cuaderno de dibujo y contempla los bocetos en blanco y negro.

La elección del formato digital se centró en la finalidad de llegar a los jóvenes «para que lo puedan ver a través de los móviles», pero sin olvidarse del papel, «que nos encanta», apunta el coguionista. De esta manera, pretenden comprobar la repercusión de los dos medios, porque «realmente la investigación, aparte de la creación del cómic, es ver qué funciona mejor a la hora de recibir el mensaje de cómo es el patrimonio, si les interesa, si les emociona lo que ven, si les apetece conocerlo después de ver el cómic», explica Bellido.

Zaquiel, personaje central

El personaje central es Zaquiel, un espíritu basado en un personaje real del siglo XVI, recogido en las actas de la Inquisición. Un «chavalillo rubio vestido de rojo» que, según los documentos, ayudaba al Doctor Torralba a realizar supuestos actos de brujería. Cervantes se inspiró en este mismo niño para una célebre escena de la segunda parte del 'Quijote', cuando el hidalgo vuela sobre un caballo de madera. El protagonista «empieza como esclavo, que no sabe ni cómo se llama ni quién es, y se va descubriendo a sí mismo hasta que llega a liberarse en el último número», anticipa el dibujante.

El episodio de Valladolid, el quinto de la serie, es «uno de los más complejos y ricos en referencias históricas». Gira en torno al asesinato de Gaspar de Ezpeleta, un crimen ocurrido frente a la casa de Cervantes y que implicó directamente al escritor, que acabó brevemente en prisión. En el cómic, Zaquiel revive aquel crimen a través de un 'flashback', representados con tonos ocres, mientras pasea por la actual calle Rastro. La acción salta entre presente y pasado con efectos visuales propios del cómic digital, como los 'gifs', que permiten transformar la plaza de San Pablo en cuestión de segundos.

Precisamente, la representación de esta iglesia ha sido una de las más desafiantes del proyecto. «Tuvimos que dibujarla tal y como era en el siglo XVII, cuando aún no tenía su altura actual. La fachada cambió y añadieron un cuerpo más. Todo eso lo hemos tenido que recrear con rigor histórico», explica Bellido mientras señala cada detalle en sus dibujos hechos en tinta.

«Sin el informático, estaríamos muertos» Santiago Bellido Dibujante y codirector

Los investigadores han visitado archivos, analizado planos, reconstruido ambientes y consultado fuentes históricas para que cada viñeta tenga el peso documental de una clase de historia, pero sin perder la emoción narrativa. Bellido trabaja junto al arquitecto Gustavo Arcones, que da color a los dibujos, y con cinco personas más; entre ellos, historiadores, filólogos, publicistas e informáticos. «Sin el informático, estaríamos muertos», bromea.

La fusión entre ficción y hechos reales se percibe también en los personajes históricos, como el juez Villarroel, la bruja «un poco punky», Zaquiel y otros seres de la trama que aparecen por las calles de Valladolid.

Publicados 6 de los 9 episodios previstos

Hasta ahora se han publicado seis de los nueve episodios previstos, con distribución en formato digital desde su página web y con la vista puesta en las redes sociales, Instagram y TikTok, ya que «queremos estar donde están ellos, donde se mueven», subraya el autor.

Cada cómic incluye un acceso a una encuesta que los lectores pueden rellenar. «No se trata solo de que lo lean. Queremos saber si entienden lo que han leído, si les interesa», recalca el profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

En Valladolid, el cómic se convierte casi en una guía alternativa para conocer el casco histórico. Localizaciones, que han sido recreadas con texturas y colores que diferencian épocas y permiten viajar en el tiempo dentro de una misma viñeta. «Es una mezcla de cómic, documental y videojuego en cuanto a la narrativa visual», destaca Bellido.

Estos relatos conectan generaciones, el pasado y el presente, entre los adoquines de Valladolid y la pantalla de un teléfono para que, sobre todo, los adolescentes miren de una manera rigurosa lo que les rodea con otros ojos, los de Zaquiel.

