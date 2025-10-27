«Valladolid es una gran cantera de astroquímicos»

Germán Molpeceres posa en una de las salas del Museo de la Ciencia de Valladolid.

Germán Molpeceres de Diego (1990) es segoviano de nacimiento y vallisoletano de adopción y sentimiento. Él es uno de los jóvenes investigadores más brillantes de Europa en el campo de la astroquímica, una disciplina que combina la física, la química y la astronomía. Actualmente trabaja como investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Física Fundamental del CSIC, en Madrid. Allí, su día a día transcurre entre ordenadores y superordenadores, simulando cómo reaccionan las moléculas en el espacio y tratando de responder a una de las grandes preguntas de la humanidad: «Somos polvo de estrellas, sí, pero ¿cómo se transformó ese polvo en química y en vida?».

De niño ya apuntaba maneras de científico. Estudió en el colegio San José y, aunque en su familia «todos eran de letras», él sentía una enorme curiosidad por investigar lo desconocido. Dudó entre varias carreras, pero al final fue Química la que le atrapó. «Me enamoré de ella por completo», confiesa. Así, se licenció en Química y, a continuación, cursó el Máster en Química Teórica y Modelización Computacional, ambos en la Universidad de Valladolid. El siguiente paso fue hacer un doctorado en el Instituto de Estructura de la Materia (CSIC), centrado en el estudio del polvo interestelar. Su tesis obtuvo mención internacional y Cum Laude, además del Premio Extraordinario de Doctorado de la UVa.

Con la maleta llena de ilusiones y una beca Alexander von Humboldt bajo el brazo, este joven se marchó a la Universidad de Stuttgart (Alemania), donde vivió tres años para especializarse en química computacional. Su siguiente destino fue Japón, concretamente el Departamento de Astronomía de la Universidad de Tokio, como becario de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. Otra gran experiencia que sumar a su extensísimo currículum. «En Alemania reforcé muchísimo mi faceta de químico computacional. Y en Japón trabajé más en la otra parte de mi carrera, que es puramente astrofísica y astronomía», resume.

En 2024 decidió volver a España, esta vez con un contrato Ramón y Cajal de cinco años en el Instituto de Física Fundamental del CSIC. «Me veo consolidando mi línea de investigación en España. Puede que este sea mi lugar definitivo», reconoce. Además, acaba de conseguir una nueva y prestigiosísima beca del Consejo Europeo de Investigación (ERC Starting Grant) por otros cinco años, que garantiza la continuidad de su línea de trabajo. «Estudio la dinámica de átomos, radicales y pequeñas moléculas sobre superficies astrofísicamente relevantes», explica. «También la reactividad de moléculas prebióticas en hielos interestelares y la formación de compuestos aromáticos a bajas temperaturas». Lo dice como quitándole importancia, pero detrás hay una pasión que se nota.

Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Gerardo Delgado-Barrio al joven investigador en física molecular y el Premio GEFAM al mejor artículo de un joven investigador en física atómica y molecular, otorgados por el Grupo Especializado en Física Átomica y Molecular de la Real Sociedad Española de Física y la Real Sociedad Española de Química.

Además, Molpeceres ha contribuido también a la literatura científica con cerca de sesenta publicaciones en revistas especializadas y ha impartido seminarios, cursos y charlas en centros de prestigio de Europa, América y Asia, además de colaborar activamente con grupos nacionales internacionales en el estudio de la astrofísica molecular. «Valladolid es una gran cantera de astroquímicos», afirma con orgullo de la tierra que le vio crecer. «Todo se debe a las líneas de investigación que se han ido consolidando en la Universidad de Valladolid, especialmente en el Departamento de Química Física, donde conviven grupos experimentales y teóricos. De ese departamento han salido astroquímicos de gran prestigio, que hoy desarrollan su labor tanto dentro, como fuera de la UVa, llevando un pedacito de nuestra ciudad al espacio», concluye.

La Carrera del Talento 2008–2013 Licenciatura en Química en la UVa.

2013–2015 Máster en Química Teórica y Modelización Computacional, UVa.

2015–2019 Contrato predoctoral (FPI, Ministerio de Economía). Instituto de Estructura de la Materia – CSIC. Tesis doctoral con Mención Internacional y Cum Laude. Premio Extraordinario de Doctorado (2019).

2017 Estancias de investigación en la Universidad de Hokkaido (Japón) y en la Universidad Autónoma de Barcelona.

2018 Estancia en la Universidad de Stuttgart (Alemania).

2019–2020 Investigador posdoctoral, Instituto de Química Teórica, Universidad de Stuttgart.

2020–2022 Becario Alexander von Humboldt en la Universidad de Stuttgart (Alemania).

2021 Premio GEFAM–RSEF al mejor artículo joven en física molecular.

2022–2024 Becario Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Universidad de Tokio (Japón).

2023 Concesión de la Ayuda Ramón y Cajal (CSIC). Incorporación al Instituto de Física Fundamental (IFF-CSIC, Madrid).

2024–Presente Investigador Ramón y Cajal, IFF-CSIC.

2025 Premio Gerardo Delgado-Barrio (RSEF–RSEQ) a joven investigador en física y química molecular.

2025 Concesión de una ERC Starting Grant (1,42 M€). Proyecto ISOCOSMOS

2025 Co-investigador del proyecto nacional QFINDER.

