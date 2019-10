Sacyl destituye a José María Pino como gerente del área Este de Atención Primaria de Valladolid José María Pino, gerente de Atención Primaria Este de Valladolid. / RICARDO OTAZO El responsable sanitario volverá a la asistencia después de 23 años dedicado a la gestión ANA SANTIAGO Valladolid Viernes, 4 octubre 2019, 12:20

El director gerente del área Este de Valladolid, José María Pino, desde el año 2015 y anterior a ello director de Asistencia Sanitaria, ha sido cesado por el actual equipo de la Consejería de Sanidad. Pino sustituyó en el mismo puesto a José Carlos Mateo.

Pino, que a la espera de su relevo -cuyo nombre aún no ha trascendido ni lo ha confirmado la Consejería de Sanidad- todavía ocupa su cargo y aunque reconoce «no haberse esperado el cambio ni tener noticias al respecto hasta que me comunicaron el cese» destaca que «estoy agradecido a estos 23 años en la gestión en diferentes puestos y responsabilidades y ahora se abre una nueva etapa. No pasa nada, estos cambios son normales».

Pino insiste en que hace escasos días «nos visitaron el gerente (Manuel Mitadiel) y la consejera (Verónica Casado) y nos indicaron que todo estaba bien en esta gerencia, sin problemas financieros, las cuentas bien hechas y con las actuaciones adecuadas, por eso no lo esperas. Pero me vuelvo contento a mis orígenes«.

Pino es médico de Familia con plaza en Medina del campo Rural y tras los seis meses estipulados de erciclaje se incorporará a la asistencia en este u otro centro dependiente de la resolución del concurso de traslados.

José María Pino fue director de Asistencia Sanitaria hasta dicho cambio, aunque también desempeñó el cargo de gerente provincial de Sacyl. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y tiene el título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, así como el de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias otorgado por el Instituto de Estudios Superiores Empresariales (IESE)

Pino, que es además diplomado en Sanidad, ejerció más de veinte años en diferentes puestos asistenciales –fue médico en Tordesillas, Nava del Rey o Rueda– y de gestión, como la dirección médica de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este y la jefatura del Servicio de Organización y Funcionamiento de Equipos de Atención Primaria de Sacyl, que fue el último trabajo que desarrolló en Valladolid antes de ser trasladado a Burgos.

Con estos cambios, la Gerencia Regional de Sacyl, ocupada tras las nuevas elecciones por Manuel Mitadiel, lo que supone cambiar de las manos del Pp a las de Ciudadanos, quiere impulsar un proceso de cambio que traerá en los próximos días previsiblemente más ceses. El primero producido fue el cambio del gerente del Hospital de Burgos, Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, por José María Romo.