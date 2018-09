Paola, la modelo vallisoletana con síndrome de Down que pisa fuerte en las pasarelas 00:44 Paola Torres posa, en la tienda Frida Gabo, con el último vestido que se ha comprado. / GABRIEL VILLAMIL Ofrece trucos de moda y belleza a través de sus redes sociales y de talleres para personas con discapacidad VÍCTOR VELA VALLADOLID Sábado, 22 septiembre 2018, 11:07

No hay espejo que trate mal a Paola. Ha aprendido el truco para que le devuelva siempre su mejor versión. «Es porque sé lo que me sienta bien». Dice que los vestidos de cintura alta, que el negro y los colores oscuros (aunque su preferido es el rosa), que las tendencias de moda, como este otoño los tonos flúor, las riñoneras, el tartán.

–¿El tartán?

–Los cuadros escoceses.

Paola Torres (30 años) domina los términos de la moda y controla su imagen cuando se pone delante del objetivo de la cámara. Posa coqueta. Sonríe y levanta el hombro. Se lleva la mano a la cintura, ladea un poquito la pierna, abre los ojos aunque le molesta tanto el sol, dibuja en su boca una mueca de sorpresa cuando le piden gesto curioso, dice gracias cuando el piropo llega después del clic. Paola, con su pasión por la ropa y su afición a cuidarse, es la primera mujer con síndrome de Down que se ha subido a una pasarela de moda en España.

Desfiló con paso firme en 2012 en la Valencia Fashion Week. Mostró con soltura vestidos en Madrid. Tiene aún reciente el recuerdo de la Barcelona Bridal Fashion Week. Y sueña con que los ensayos que hace por el pasillo de casa le llevan a triunfar por las pasarelas «de Milán, París, Londres, Nueva York...». Marián Ávila, una joven con síndrome de Down, ha desfilado en la ciudad de los rascacielos este mes.«Tendríamos que ser más», dice Paola.

«Las modelos no tienen que ser todas iguales. La moda tiene que valer para todas las tallas y para todas las capacidades», defiende Paola, quien, junto con su hermana Teresa, gestiona su propia web, sus redes sociales (viapaolablog) y promueve talleres de cuidados personales para personas con discapacidad intelectual. «El germen de estos cursos es que la primera impresión es muy importante. La imagen que transmitimos dice mucho de nosotros mismos y eso también puede ayudar a una mejor integración, a no esconderse», explica Teresa. «Muchas personas con discapacidad usan ropa vieja, heredada, incluso aunque no sea de su talla. Mezclan también una camiseta de verano con una chaqueta de invierno. Con estos cursos queremos que aprendan a utilizar la ropa adecuada para cada lugar y momento del día», indica Teresa. «Y porque, además, si estás guapa, te sientes mejor», dice Paola. Autoestima.

Paola, en el desfile de la Barcelona Bridal Fashion Week, junto a la diseñadora Esther Noriega. / EL NORTE

En los cursos (adaptados a lectura fácil) ofrece trucos para combinar prendas y saber qué ponerse en cada ocasión. «Por ejemplo, si vas a una boda de mañana, vestido corto por la rodilla. Si es de tarde, vestido largo. Para ir al cine, con una falda y una blusa irás muy guapa», cuenta con la lección bien aprendida.

Sus consejos se han escuchado en un congreso de mujeres y discapacidad en Ávila, en un encuentro internacional de terapia ocupacional en Alicante o en colegios de la provincia, como el Gonzalo de Berceo, donde acude para hablar con chavales de quinto y sexto de Primaria sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Ha recibido además este año un premio del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León.

Cuenta que de pequeña odiaba ir de compras y que ahora le encanta. Que le chifla probarse ropa. Estrenar vestidos. Combinar colores. Elegir complementos. «Tiene muy claro lo que le gusta y lo que no», dice su familia. Y Paola presume de buen gusto. Lo exhibe en sus redes sociales. En Instagram (2.901 seguidores) se presenta como modelo, blogger de moda con síndrome de Down, profesora en los talleres 'Vestir bien es fácil'. Hasta hace unos meses empaquetaba azúcar en un taller ocupacional. Lo ha dejado. «No era lo mío». Le gustaría dedicarse «cien por cien a la moda», pero«como es muy difícil», prepara en una academia unas oposiciones para convertirse en auxiliar administrativa. Este verano ha empezado también con ideas «de 'fitness fashion'», consejos de salud para estar (aún) más guapa.