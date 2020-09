«Habrá que hacer malabares para conciliar trabajo y cuarentena»

Sabíamos que era algo que podía pasar, pero no tan rápido, que llevamos cuatro días de clase», reconocía ayer David Roche, «algo más tranquilo», a las puertas del colegio San José de Valladolid. Su hijo es uno de los 22 alumnos de primero de Primaria que desde el viernes guardan cuarentena en casa tras registrarse un caso positivo en el aula. El equipo covid del centro escolar citó ayer a todos los escolares de la clase para realizarles los correspondientes test, cuyos resultados se conocerán en un periodo entre 24 y 48 horas. A la entrada, tranquilidad. Pero la mayoría salió de la escuela llorando «por el dolor del mal trago» de las pruebas (dos bastoncillos por la nariz, otro por la boca).

«De momento el niño está bien, asintomático; el colegio ha actuado rápidamente, cosa que es de agradecer, y ahora solo nos queda la incertidumbre de saber si es o no positivo», comentaba este padre, al tiempo que insistió en que los profesionales sanitarios les han emplazado a «hacer vida normal, seguir con nuestra rutina» hasta conocer si el menor es o no positivo. Los hermanos de estos escolares, además, vuelven hoy a clase.

Roche cuenta con la «ventaja de poder jugar» con el horario, pues es autónomo, para poder quedarse con su hijo durante los días que deba guardar cuarentena. Hará «malabares», pero no recurrirá a los abuelos porque, dijo, «no tiene mucho sentido si son de riesgo». «Conciliar trabajo y cuarentena es difícil; habrá familias que lo pasen mal porque no tengan la posibilidad de quedarse ellos; ahí habría que hacer algo», argumentó el progenitor.

Quien no corre la misma suerte es Noelia Román. El viernes, cuando conoció el caso positivo, tuvo que pedirse dos días de vacaciones para poder acompañar a su hijo a hacerse la prueba y pensando que ella también debería guardar la cuarentena. «Me pedí los días de vacaciones porque no sabíamos muy bien qué es lo que teníamos que hacer; es un tema que está muy mal», afirmó. Será su marido el que, «después de pedir permiso a su jefa», cuide al niño en horario lectivo. «Pues porque hemos tenido la suerte de que él puede teletrabajar y de que su jefa ha sido muy permisiva, pero si no ya me dirás que hacemos», señaló.

El padre de otra alumna, Carlos Villarramón, lamentó «haber sido de los primeros donde pasa esto» pues, a su juicio, «hemos pagado el pato». Asimismo, se hará cargo de su hija durante el tiempo que guarde cuarentena porque la empresa para la que trabaja le ha concedido catorce días de cuarentena «por si acaso». «Confiemos en que los procesos se puedan agilizar y la próxima semana podamos volver un poco a la tranquilidad», añadió, mientras confesó que el aislamiento domiciliario de su pequeña les trastocará «un poco» la rutina. «Nosotros lo llevamos bien, pero habrá familias que lo pasen realmente mal porque o bien no les queden vacaciones o no tengan con quien dejar a los niños».