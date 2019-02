Luis Vélez no comparte los motivos sindicales para convocar paros en Auvasa Luis Vélez, concejal de Seguridad y Movilidad, junto al gerente de Auvasa, Andrés Bernabé. / R. ALONSO El concejal de Movilidad recuerda que el Ayuntamiento no puede asumir peticiones contrarias a la ley presupuestaria JORGE MORENO VALLADOLID Sábado, 9 febrero 2019, 21:30

El concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, se mostró sorprendido por la decisión del Cómité de Empresa de Auvasa, de presentar a partir de este lunes 11, la convocatoria de paros en la compañía de transportes municipal, por el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

Una decisión adoptada esta semana por los cuatro sindicatos (CTA, CC OO, CSIF y UGT) con representación en el Comité, y que conllevaría paros parciales durante el servicio. Por el momento, las organizaciones sindicales no han concretaro ni los días, ni las horas para esta huelga parcial.

«Aunque no tenemos comunicación oficial, no comparto esta decisión. Es cierto que la negociación del convenio no está cerrada, pero existen dos partes sentadas en la mesa. Lo que no podemos asumir es alguna de las propuestas que estén fuera de la ley», dijo el edil, que agregó que por parte del Ayuntamiento «hay la mejor de las voluntades» para alcanzar un acuerdo.

El también presidente de Autobuses Urbanos de Valladolid recordó a los sindicatos que el pasado año se incrementó el salario de la plantilla en un 0,3% a mayores, un aumento que no se ha aplicado al resto de personal municipal. Luis Vélez resaltó la posición de CC OO, que «en el último Consejo de Administración votó en contra de la subida salarial del 2,25%, que es lo que marca la ley y aplica el interventor para todos los funcionarios municipales. Y no se comprende que un sindicato vote en contra», apostilló.

Respecto a que una parte de las organizaciones no reclaman mayor subida salarial, sino una mejor reorganización de calendarios y jornadas de trabajo, Luis Vélez señaló que existe un acuerdo suscrito en 2017, que está vigente, «y en ningún momento nos han planteado su rechazo. Si la justificación para convocar huelga son los calendarios, se puede analizar».

La negociación del convenio colectivo, que caducó en diciembre de 2013, ha conllevado 58 reuniones entre ambas partes. «El problema es el número de reuniones, sino ser realistas y tener voluntad para el acuerdo. Podemos estar negociando durante 15 años, pero si lo que se pide se sabe que no se puede dar por las restricciones que fija la ley».

El edil de Movilidad señaló que ahora los convenios colectivos tienen que ser fiscalizados por el Interventor municipal.

«Convenio tenemos, aunque esté prorrogado, y no creo que haya motivos para convocar una huelga», insistió Vélez.